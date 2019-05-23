Среди пострадавших в ДТП в Италии были девять граждан Казахстана

АЛМА-АТА, 23 мая – РИА Новости. Девять граждан Казахстана пострадали в результате в ДТП с туристическим автобусом близ итальянской Сиены, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
ДТП произошло в среду утром в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена - Флоренция. Причины инцидента устанавливаются, однако известно, что автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. По словам очевидцев, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне кювета.
"Среди пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Италии, были 9 граждан Казахстана. Из них 5 госпитализированы, а остальные 4 человека будут размещены в отеле", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
По данным МИД, у пострадавших казахстанцев обнаружены переломы позвонков, ключицы, ребер и многочисленные ушибы. "В ближайшие дни местные врачи проведут полный медицинский осмотр и дадут свои рекомендации по дальнейшему лечению", - отмечается в пресс-релизе.
В нем говорится, что казахстанский дипломат находится рядом с соотечественниками и оказывает им всю необходимую помощь. Родственники пострадавших граждан оповещены о произошедшем.
Посольство России в Риме ранее сообщило, что жертвой ДТП стала россиянка, работавшая гидом при группе. Общее число пострадавших оценивается в 37 человек. Попавшие в аварию туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства. По данным российских дипломатов, среди пострадавших также есть граждане России, Армении, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Грузии и Румынии.