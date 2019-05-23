Среди пострадавших в ДТП в Италии были девять граждан Казахстана

АЛМА-АТА, 23 мая – РИА Новости. Девять граждан Казахстана пострадали в результате в ДТП с туристическим автобусом близ итальянской Сиены, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

ДТП произошло в среду утром в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена - Флоренция. Причины инцидента устанавливаются, однако известно, что автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. По словам очевидцев, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне кювета.

"Среди пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Италии, были 9 граждан Казахстана. Из них 5 госпитализированы, а остальные 4 человека будут размещены в отеле", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, у пострадавших казахстанцев обнаружены переломы позвонков, ключицы, ребер и многочисленные ушибы. "В ближайшие дни местные врачи проведут полный медицинский осмотр и дадут свои рекомендации по дальнейшему лечению", - отмечается в пресс-релизе.

В нем говорится, что казахстанский дипломат находится рядом с соотечественниками и оказывает им всю необходимую помощь. Родственники пострадавших граждан оповещены о произошедшем.