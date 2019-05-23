Снова запах горящих шин. Как Рада обманула Зеленского

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан предложил провести референдум о "мирных договоренностях" с Россией, хотя Киев и Москва не находятся в состоянии войны. О чем собираются спрашивать украинцев, Богдан не уточнил. Вероятно, пока его больше занимает внутренняя политика. Лидеры фракций Верховной рады пообещали Зеленскому поддержку при голосовании по закону о выборах. И обманули. А спикер парламента Андрей Парубий вообще пригрозил третьим Майданом.

Кто такой Андрей Богдан

Главу администрации президента Андрея Богдана называют личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского, которого считают патроном Зеленского и серым кардиналом украинской политики. У Богдана есть опыт работы в правительстве: он был заместителем министра юстиции, уполномоченным кабмина по вопросам антикоррупционной политики.

В 2014-м Богдана уволили из правительства и он стал советником Коломойского, в то время губернатора Днепропетровской области. После того как последний лишился поста, Богдан перешел к частной практике и начал работать как адвокат олигарха. Позже юрист вошел в штаб Зеленского, продолжая при этом часто летать в Тель-Авив к Коломойскому. Олигарх, комментируя такое совмещение работы Богдана, заявил однажды: "Он прежде всего мой адвокат".

Неудивительно, что назначение нового главы администрации президента было воспринято как продвижение очередной креатуры Коломойского. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в очередной раз подчеркнул, что для поддержания хороших отношений между Вашингтоном и Киевом Зеленскому следует отказаться от людей Коломойского в своем окружении. "Я бы не советовал президенту окружать себя людьми, связанными с криминальными персонажами", — отреагировал он на назначение Богдана.

"Капитуляция перед Россией"

Инициативы Богдана не добавляют ему симпатий и в политическом истеблишменте. Он, например, заявил, что Киев рассматривает вынесение на референдум вопроса о заключении "мирных договоренностей" с Москвой.

При этом Богдан не пояснил, что именно предстоит выбрать на всенародном голосовании украинцам и о каких договоренностях с Россией идет речь. Ведь обе страны не находятся в состоянии войны, Москва постоянно подчеркивает, что конфликт в Донбассе — внутриукраинское дело. К тому же план восстановления мира на юго-востоке Украины давно существует и принят всеми сторонами — это Минские соглашения. Но сначала Киев саботировал многие положения этого документа — от обмена пленными до прекращения огня, а потом закрепил отказ от исполнения договора юридически. В 2018-м был принят Радой и подписан Порошенко закон о реинтеграции Донбасса, который, по сути, обязывал украинские власти нарушать Минские соглашения.

© Фото : пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко на заседании Военного кабинета в Киеве. 20 февраля 2018 © Фото : пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко на заседании Военного кабинета в Киеве. 20 февраля 2018

Почему профессиональный юрист начинает не с приведения в порядок законодательной базы, а с разговоров о референдуме? Вполне возможно, что новой администрации надо иметь аргументы в споре с националистами и политической элитой — любую попытку исполнения Минских соглашений те рассматривают как предательство. Аргумент "народ устал от войны" — наверное, единственное основание для нового президента запустить мирный процесс.

Косвенно это подтвердил и сам Богдан. "Чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло решение, подходят ли те или иные договоренности", — объяснил он свою инициативу.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предсказуемо назвал предложение Богдана предательством. В том же духе на слова Богдана отозвался и спикер Рады Парубий: "Рекомендую президенту Украины и его команде хорошо изучить уроки украинской истории и не искать пути капитуляции перед Россией!"

"Реванш не пройдет!"

Референдум для новой администрации — задача весьма важная, но не срочная. Ведь указом о роспуске парламента Зеленский уже дал старт новому политическому сезону. В ближайшее время "команде Зе" предстоит вести тактические бои за возможность получить необходимое число мест в Раде.

CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019 CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019

Пока старая команда дала понять, что не оставит свои кресла без сопротивления. Парубий заявил, что указ Зеленского о роспуске парламента может быть обжалован в Конституционном суде. "Тревожно, что гарант конституции Украины начинает свою деятельность на посту с грубого нарушения основного закона. Плохой знак", — сетовал он в социальной сети.

Позже Парубий прозрачно намекнул на возможность третьего Майдана. "Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, — принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!" — написал спикер Рады в своем твиттере. Реваншем он назвал попытку отстранить от власти команду Порошенко.

Новый президент тем временем попытался убедить депутатов принять новое избирательное законодательство, предусматривающее отмену мажоритарной системы (когда побеждает кандидат, набравший большинство голосов в округе; при пропорциональной системе голосуют по партийным спискам). "Мажоритарка", как полагают в штабе Зеленского, выгодна некоторым уже избранным депутатам — якобы те, обладая финансовыми ресурсами, могут пойти на подкуп избирателей.

Богдан прогнозировал, что парламент без восторга встретит предложения Зеленского. "Будет ли достаточное количество голосов под этот законопроект — большой вопрос. В Раде значительное количество мажоритарных депутатов. Но у нас есть оптимизм", — осторожно высказался глава администрации президента.

Сомнения Богдана были оправданны — 22 мая Верховная рада отказалась не то что голосовать за новый законопроект, а даже включить его в повестку дня. Вместе с этой инициативой народные избранники прокатили и предложение изменить систему государственных закупок.

Парламентарии просто обманули Зеленского и его команду. За день до голосования на встрече с новым президентом лидеры фракций обещали учесть мнение главы государства. "Все присутствующие на консультациях согласились идти на выборы, восприняли эту инициативу президента и согласовали общую позицию всех фракций, чтобы завтра рассмотреть изменения к закону о выборах", — рассказывал накануне об итогах встречи Богдан.

Где брать деньги

Неопределенность у новой команды и в кадровом вопросе. Глава кабинета министров Владимир Гройсман уже объявил о намерении подать в отставку. Судя по комментариям в Раде и администрации президента, так премьер-министр постарался насолить Зеленскому. Еще одна версия — Гройсман подставляет нового президента перед переговорами с Международным валютным фондом. Глава администрации Зеленского заявил, что разгадал маневры Гройсмана. "Есть такое желание у старых должностных лиц, которые ментально стары, а не по возрасту, — максимально сбросить возможные проблемы на президента Зеленского, причем в первые же дни", — сказал Богдан.

Киевский адвокат Татьяна Монтян в комментарии РИА Новости отмечает, что невозможно оценить с юридической точки зрения инициативы администрации Зеленского. "Это пока просто болтовня — вопросы не сформулированы, и говорить не о чем. Зеленский заявил: "Не мы начали эту войну!" А кто ее начал? Не Турчинов (исполняющий обязанности президента Украины в 2014-м Александр Турчинов. — Прим. ред.), нет? А с другой стороны, что ему сказать дорогой общественности? "Мы миримся с Россией?" Понятно, что мириться ему придется — с января 2020-го не будет договора о транзите газа из России. Откуда он газ возьмет? Из Вашингтона ему на танкерах сжиженный газ привезут? И самый главный вопрос: где брать деньги на референдум? Праздник народного волеизъявления стоит моря денег", — описывает юрист ситуацию и сама подсказывает выход — референдум можно совместить с парламентскими выборами.

Монтян подчеркивает, что депутаты за отказ от мажоритарной системы могут попросить хороших отступных — потому что тех, кто уже избирался в Раду, старый закон полностью устраивает. "Нет желающих изменять правила. При "мажоритарке" надо подкупать электорат гречкой и детскими площадками. А при пропорциональной системе с закрытыми списками, как предлагают у Зеленского, надо идти на поклон к держателю партийной печати, чтобы купить место в списке, которое не факт, что продадут за приемлемую сумму, и не факт, что оно окажется проходным. Ну и надо это кандидату? Он (так рассуждает): да я лучше за эти деньги голоса куплю, людям гречку раздам, чем буду их в карман партийным бонзам класть", — добавляет Монтян.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает, что заявленный референдум имеет отношение скорее ко внутренним делам. "Цель в том, чтобы закрепить в общественном мнении легитимность мирного решения конфликта. Как бы ни был выгоден мир Украине, жителям Донбасса, без социальной поддержки этого решения мирные инициативы будут торпедироваться радикальными группами", — говорит эксперт.

Отказ депутатов рассматривать предложение Зеленского о смене избирательной системы Бортник считает первым серьезным поражением нового президента. "Идея была заранее обречена на неудачу. Почему ее все-таки предложили Раде? Возможно, сказался недостаток политического опыта. Эта ситуация продемонстрировала, что Зеленскому все-таки придется договариваться. Либо просить избирателей рассудить его с оппонентами. В любом случае конфликт нового президента и старой системы только обостряется", — заключает эксперт.