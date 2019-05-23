Адвокат Трампа потребовал от Зеленского арестовать Коломойского

Адвокат президента США Дональда Трампа бичует в твиттере президента Украины Владимира Зеленского и намекает на то, что пора бы арестовать олигарха Коломойского. С учетом того, что личный адвокат Трампа, влиятельный республиканец Руди Джулиани, имеет репутацию "политического бульдога", который всегда доводит до конца самые "чувствительные" поручения своего шефа, можно смело ставить на то, что будущие отношения между администрацией Трампа и администрацией Зеленского будут далеко не самыми приятными и конструктивными.

С точки зрения Джулиани, Зеленский виноват в нескольких грехах. Во-первых, в его окружении окопались "враги президента США" и "враги США". Об этом заявил сам Джулиани в интервью телеканалу Fox News после того, как администрация Зеленского отказалась сотрудничать с Джулиани в вопросе слива компромата на главного конкурента Трампа — экс-президента США Джо Байдена, а также его сына, которые отметились на Украине в контексте не только коррупционных скандалов, но и попыток влиять на выборы в США 2016 года с помощью компромата на политтехнолога Трампа Пола Манафорта. Во-вторых, Джулиани очевидным образом демонстрирует недовольство связями президента Зеленского и олигарха Коломойского, который "давит" на бизнесменов, близких к Джулиани и к финансированию избирательной кампании самого Трампа.

"Украинский миллиардер и олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся на Украину из изгнания в Израиле и первое, что он сделал, — стал угрожать американским гражданам. Это реальный тест для президента. Арестуют ли его?" — написал Джулиани в твиттере.

Не требуется хоть сколь-нибудь серьезных аналитических усилий, чтобы понять невозможность выполнения требований, которые выдвинуты в адрес президента Зеленского. Невозможно себе представить, что он будет готов поддержать арест главного украинского олигарха, ибо для таких действий нужно, чтобы президент был по-настоящему самостоятельной фигурой. А в это сейчас могут верить только самые наивные российские либеральные журналисты, пишущие в когда-то респектабельных изданиях статьи о том, насколько стильно, независимо и современно смотрится "президент Зе" в сравнении с российскими политиками.

На самом деле Зеленского можно и нужно сравнивать именно с российскими коллегами, то есть с кавээнщиками, шоуменами, эстрадными исполнителями и мастерами стендапа на YouTube. Сравнивать с российскими политиками на Украине некого: Зеленский — это "исполнитель роли президента" в реалити-шоу, которое маскируется под страну, причем у Кевина Спейси в аналогичном амплуа все получалось намного лучше и убедительнее.

"Тест Джулиани" изначально задумывался как "тест", который Зеленский не может не провалить, и, соответственно, как "тест", за провал которого он не может не понести наказания. Возможно, такая терминология может показаться странной, но ее применение в отношении личного адвоката Трампа, который работает только по вопросам "повышенной важности", — вполне оправданно. Дело в том, что Джулиани — не совсем адвокат, а точнее, совсем не адвокат. Он — бывший генеральный прокурор США и бывший прокурор и мэр Нью-Йорка, который стал известен на всю страну благодаря самому прямому участию в делах, связанных с посадками наиболее влиятельных членов "старых семей" итальянской мафии в США, причем самого Джулиани часто обвиняли, в скажем так, "не совсем спортивном" поведении в отношении своих оппонентов.

© AP Photo / Andrew Harnik Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани © AP Photo / Andrew Harnik Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани

С учетом биографии и связей этого эмиссара Трампа его твит, в котором он задается риторическим вопросом об аресте Коломойского, следует "перевести" и, скорее всего, перевод звучит примерно так: "Мистер Зеленский, у вас есть шанс предать вашего патрона вовремя. А если вы его не посадите, то его посажу я, а с вами разберусь потом".

Несмотря на то что сам олигарх Коломойский публично демонстрирует уверенность в том, что расследование ФБР, о котором говорит Джулиани, закончится ничем, — стоит отметить: все далеко не так однозначно. Во-первых, у мистера Джулиани в ФБР очень много друзей. Во-вторых, даже если Коломойского невозможно будет прижать за какие-то деяния, совершенные в США, американские силовые структуры вполне могут посчитать (подобных ситуаций очень много), что некие деяния олигарха, совершенные вне США, подпадают под американскую юрисдикцию, и такие деяния, вероятно, можно найти в достаточном количестве. И еще один важный момент: ФБР — это не Госдеп и не ЦРУ, у которых с администрацией Трампа отношения варьируются от холодных до враждебных. Если вынести за скобки самые верхние эшелоны (то есть политических назначенцев эпохи Клинтон), то ФБР — это буквально "клуб друзей Трампа" или, как писала британская Guardian, "ФБР — это Трампляндия". С точки зрения американских силовиков, действия Коломойского, который не желает сдавать Байдена и не хочет способствовать посадке тех, кто вмешивался в американские выборы на стороне клана Клинтон, вполне могут попадать в категорию "угроз национальной безопасности", а с такими угрозами разбираются жестко и далеко не всегда в белых перчатках.

Впрочем, протеже Коломойского даже при максимально неблагоприятных условиях может рассчитывать на содействие администрации Трампа в одном важном для себя вопросе. Если судить по содержанию его последнего перформанса в жанре стендап-комедии, то ему от США прежде всего хочется поддержки в виде антироссийских санкций. "США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", — заявил Зеленский

Это по-своему логично: зачем просить что-то, чего точно не дадут? Поэтому надо просить то, что дадут точно, а именно: "реформы" (читай — повышение тарифов ЖКХ в рамках программы МВФ) и "санкции против России". Вот насчет санкций можно не сомневаться: не зря американский министр энергетики, который прибыл на инаугурацию Зеленского, пообещал обязательно ввести санкции против "Северного потока — 2". Правда, сделано это будет не ради Украины, а ради того, чтобы попытаться освободить место на европейском рынке для неконкурентоспособного американского СПГ.

Наблюдая за всем этим искрометным политическим шоу, нельзя не задаться вопросом: а есть ли у официального Киева план Б? Представим себе один из возможных сценариев развития ситуации через 12 месяцев: Коломойский обвинен ФБР в сговоре с целью вмешательства в выборы или в каком-то экономическом преступлении; санкции против "Северного потока — 2" — введены, но он достроен; договора по газовому транзиту с "Газпромом" — нет, как нет и запасов газа на следующую зиму; МВФ потребовал и добился многократного повышения тарифов ЖКХ, то есть тех самых тарифов, с ростом которых обещал бороться Зеленский.

Каким образом последний будет выкручиваться из этой ситуации? Впрочем, есть и позитивные перспективы: по крайней мере, и нам, и нашим украинским соседям гарантировано наслаждение искрометными шутками нового украинского лидера.