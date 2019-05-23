Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-23T08:00Z
https://ria.ru/20190523/1554816752.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155481/76/1554817646_0:0:2485:1399_1036x0_80_0_0_f7d28d508a6306c4451763b8f8472435.jpg
РИА Новости

Адвокат Трампа потребовал от Зеленского арестовать Коломойского

23 мая, 08:00
69265
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Адвокат президента США Дональда Трампа бичует в твиттере президента Украины Владимира Зеленского и намекает на то, что пора бы арестовать олигарха Коломойского. С учетом того, что личный адвокат Трампа, влиятельный республиканец Руди Джулиани, имеет репутацию "политического бульдога", который всегда доводит до конца самые "чувствительные" поручения своего шефа, можно смело ставить на то, что будущие отношения между администрацией Трампа и администрацией Зеленского будут далеко не самыми приятными и конструктивными.
С точки зрения Джулиани, Зеленский виноват в нескольких грехах. Во-первых, в его окружении окопались "враги президента США" и "враги США". Об этом заявил сам Джулиани в интервью телеканалу Fox News после того, как администрация Зеленского отказалась сотрудничать с Джулиани в вопросе слива компромата на главного конкурента Трампа — экс-президента США Джо Байдена, а также его сына, которые отметились на Украине в контексте не только коррупционных скандалов, но и попыток влиять на выборы в США 2016 года с помощью компромата на политтехнолога Трампа Пола Манафорта. Во-вторых, Джулиани очевидным образом демонстрирует недовольство связями президента Зеленского и олигарха Коломойского, который "давит" на бизнесменов, близких к Джулиани и к финансированию избирательной кампании самого Трампа.
"Украинский миллиардер и олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся на Украину из изгнания в Израиле и первое, что он сделал, — стал угрожать американским гражданам. Это реальный тест для президента. Арестуют ли его?" — написал Джулиани в твиттере.
Не требуется хоть сколь-нибудь серьезных аналитических усилий, чтобы понять невозможность выполнения требований, которые выдвинуты в адрес президента Зеленского. Невозможно себе представить, что он будет готов поддержать арест главного украинского олигарха, ибо для таких действий нужно, чтобы президент был по-настоящему самостоятельной фигурой. А в это сейчас могут верить только самые наивные российские либеральные журналисты, пишущие в когда-то респектабельных изданиях статьи о том, насколько стильно, независимо и современно смотрится "президент Зе" в сравнении с российскими политиками.
Игорь Коломойский
17 мая, 08:00
"Уникальный проходимец". Почему Коломойский вернулся на Украину
На самом деле Зеленского можно и нужно сравнивать именно с российскими коллегами, то есть с кавээнщиками, шоуменами, эстрадными исполнителями и мастерами стендапа на YouTube. Сравнивать с российскими политиками на Украине некого: Зеленский — это "исполнитель роли президента" в реалити-шоу, которое маскируется под страну, причем у Кевина Спейси в аналогичном амплуа все получалось намного лучше и убедительнее.
"Тест Джулиани" изначально задумывался как "тест", который Зеленский не может не провалить, и, соответственно, как "тест", за провал которого он не может не понести наказания. Возможно, такая терминология может показаться странной, но ее применение в отношении личного адвоката Трампа, который работает только по вопросам "повышенной важности", — вполне оправданно. Дело в том, что Джулиани — не совсем адвокат, а точнее, совсем не адвокат. Он — бывший генеральный прокурор США и бывший прокурор и мэр Нью-Йорка, который стал известен на всю страну благодаря самому прямому участию в делах, связанных с посадками наиболее влиятельных членов "старых семей" итальянской мафии в США, причем самого Джулиани часто обвиняли, в скажем так, "не совсем спортивном" поведении в отношении своих оппонентов.
© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
© AP Photo / Andrew Harnik
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
С учетом биографии и связей этого эмиссара Трампа его твит, в котором он задается риторическим вопросом об аресте Коломойского, следует "перевести" и, скорее всего, перевод звучит примерно так: "Мистер Зеленский, у вас есть шанс предать вашего патрона вовремя. А если вы его не посадите, то его посажу я, а с вами разберусь потом".
Несмотря на то что сам олигарх Коломойский публично демонстрирует уверенность в том, что расследование ФБР, о котором говорит Джулиани, закончится ничем, — стоит отметить: все далеко не так однозначно. Во-первых, у мистера Джулиани в ФБР очень много друзей. Во-вторых, даже если Коломойского невозможно будет прижать за какие-то деяния, совершенные в США, американские силовые структуры вполне могут посчитать (подобных ситуаций очень много), что некие деяния олигарха, совершенные вне США, подпадают под американскую юрисдикцию, и такие деяния, вероятно, можно найти в достаточном количестве. И еще один важный момент: ФБР — это не Госдеп и не ЦРУ, у которых с администрацией Трампа отношения варьируются от холодных до враждебных. Если вынести за скобки самые верхние эшелоны (то есть политических назначенцев эпохи Клинтон), то ФБР — это буквально "клуб друзей Трампа" или, как писала британская Guardian, "ФБР — это Трампляндия". С точки зрения американских силовиков, действия Коломойского, который не желает сдавать Байдена и не хочет способствовать посадке тех, кто вмешивался в американские выборы на стороне клана Клинтон, вполне могут попадать в категорию "угроз национальной безопасности", а с такими угрозами разбираются жестко и далеко не всегда в белых перчатках.
Игорь Коломойский
16 мая, 10:47
Эксперт рассказал, что означает возвращение Коломойского на Украину
Впрочем, протеже Коломойского даже при максимально неблагоприятных условиях может рассчитывать на содействие администрации Трампа в одном важном для себя вопросе. Если судить по содержанию его последнего перформанса в жанре стендап-комедии, то ему от США прежде всего хочется поддержки в виде антироссийских санкций. "США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", — заявил Зеленский.
Это по-своему логично: зачем просить что-то, чего точно не дадут? Поэтому надо просить то, что дадут точно, а именно: "реформы" (читай — повышение тарифов ЖКХ в рамках программы МВФ) и "санкции против России". Вот насчет санкций можно не сомневаться: не зря американский министр энергетики, который прибыл на инаугурацию Зеленского, пообещал обязательно ввести санкции против "Северного потока — 2". Правда, сделано это будет не ради Украины, а ради того, чтобы попытаться освободить место на европейском рынке для неконкурентоспособного американского СПГ.
Наблюдая за всем этим искрометным политическим шоу, нельзя не задаться вопросом: а есть ли у официального Киева план Б? Представим себе один из возможных сценариев развития ситуации через 12 месяцев: Коломойский обвинен ФБР в сговоре с целью вмешательства в выборы или в каком-то экономическом преступлении; санкции против "Северного потока — 2" — введены, но он достроен; договора по газовому транзиту с "Газпромом" — нет, как нет и запасов газа на следующую зиму; МВФ потребовал и добился многократного повышения тарифов ЖКХ, то есть тех самых тарифов, с ростом которых обещал бороться Зеленский.
Каким образом последний будет выкручиваться из этой ситуации? Впрочем, есть и позитивные перспективы: по крайней мере, и нам, и нашим украинским соседям гарантировано наслаждение искрометными шутками нового украинского лидера.
Вопрос — захочется ли смеяться самим украинцам.
Игорь Коломойский
8 апреля, 15:03
"Поднапугать электорат". Эксперт о расследовании ФБР против Коломойского ФБР начало расследование против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, подозревая его в отмывании денег в США, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко высказал мнение о том, с чем связано это расследование.
399828778
Игорь КоломойскийСШАУкраинаАвторы
Популярные комментарии
Ля аж чаем монитор забрызгал 😅 кого арестовать? Да у Коломойского армия профессиональнее , чем ВСУ Украины! Коломойский это государство в государстве.
23 мая, 12:21
Prosto 4elovek
1670000
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент
07:36Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
07:31СМИ: выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов
07:13Ученые назвали простой способ, как избежать лишнего веса во время отпуска
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:02Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
Лента новостейМолния