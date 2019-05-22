КСИР: Иран полностью контролирует действия американских кораблей в регионе

ТЕГЕРАН, 22 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Ирана полностью контролируют действия американских военных кораблей на Ближнем Востоке, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави.
"Военные корабли, которые находятся в Персидском заливе, находятся под полным контролем военно-морских сил КСИР и армии, беспокоиться не о чем", - цитирует высокопоставленного иранского военного агентство Fars.
США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".