В Воронеже планируют создать центр ракетного двигателестроения

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Центр ракетного двигателестроения планируется создать в Воронеже в 2019-2027 годах на базе конструкторского бюро химавтоматики и механического завода, сообщает в среду правительство области.

Реализацию проекта обсудил в среду в Воронеже губернатор области Александр Гусев с генеральным директором АО "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко" Игорем Арбузовым.

"Создание воронежского центра ракетного двигателестроения (ВЦРД) на базе конструкторского бюро химавтоматики и механического завода будет осуществлено за счет средств двух предприятий. Планируемый срок реализации проекта – 2019–2027 годы", - говорится в сообщении.

Как отметил Гусев, правительство области будет оказывать всестороннюю поддержку созданию центра ракетного двигателестроения.

"Для нас оба предприятия важны, и, конечно, мы всячески готовы помогать", – сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба.

В свою очередь, Арбузов заявил, что соответствующее решение уже принято в госкорпорации "Роскосмос". По словам Арбузова, одной из ключевых задач для создающейся интегрированной структуры ракетного двигателестроения является оптимальное решение по загрузке производственных мощностей.

"Появление единой научно-производственной площадки на базе активов АО КБХА и воронежского механического завода может стать именно одним из таких решений, поскольку позволит произвести техническое перевооружение и модернизацию единой научно-производственной площадки, диверсифицировать производство, снизить производственные издержки, повысить производительность труда и увеличить среднюю заработную плату персонала", - информирует областное правительство.

Конструкторское бюро химавтоматики - один из мировых лидеров по созданию жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет РВСН и ВМФ. Практически все отечественные космические программы, начиная с первого полета к Луне в 1959 году и полета Юрия Гагарина, используют двигатели разработки КБХА. С 2015 года КБХА находится под управлением НПО "Энергомаш".