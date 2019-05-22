Ученые открыли червей-паразитов, превращающих жуков в апатичных "зомби"

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Паразитические нематоды, проникающие в тело жуков-рогачей, делают этих насекомых апатичными и пассивными, притупляя их инстинкты и "помогая" хищникам съедать их. Описание этих "невидимых кукловодов" было опубликовано в журнале . Паразитические нематоды, проникающие в тело жуков-рогачей, делают этих насекомых апатичными и пассивными, притупляя их инстинкты и "помогая" хищникам съедать их. Описание этих "невидимых кукловодов" было опубликовано в журнале PLoS One

"Мы показали, что даже если паразит не убивает своего текущего хозяина, он заметно ухудшает их способность или склонность к самообороне и к отражению атак конкурентов. В целом, эти изменения в их поведении были не сильно заметными, однако они проявлялись в ключевой момент времени. Ни одно животное не хотело бы лишиться умения защищать себя в тот момент, когда на него нападает хищник", — заявил Эндрю Дэвис (Andrew Davis) из университета Джорджии в Атенс (США).

В последние годы биологи открыли десятки примеров того, что паразиты могут напрямую управлять поведением хозяина. К примеру, вирус LdMNPV заставляет гусениц шелкопряда забираться на вершины деревьев и превращаться в "вирусную бомбу". Кошачий паразит токсоплазма умеет "перепрограммировать" память человека и мышей, делая первых склонными к суициду, а вторых – бесстрашными.

Самый "продвинутый" и интересный пример подобных нахлебников-"кукловодов" — грибки из рода Ophiocordyceps, поражающие муравьев, живущих в тропических лесах Южной и Центральной Америки. Когда этот "зомби"-грибок проникает в их организм, он радикальным образом меняет поведение насекомого, заставляя его прикрепляться к веткам и листьям деревьев над муравейником и над тропинками, по которым его жители отправляются на поиски еды в лес.

Дальнейшие наблюдения за поведением зараженных муравьев и самих грибков показали, что Ophiocordyceps действует крайне избирательным образом, проверяя их мозг на совместимость перед "зомбификацией". Если бы эти грибки сами не страдали от паразитов, то тогда бы они могли легко и очень быстро уничтожить почти все колонии муравьев в Новом Свете.

Дэвис и его коллеги открыли еще один любопытный пример того, как паразит может контролировать или просто влиять на поведение своего хозяина, наблюдая за жизнью нескольких сотен жуков-рогачей вида Odontotaenius disjunctus.

Эти насекомые повсеместно встречаются в лесах США, где они живут внутри гнилого валежника, пней и прочих фрагментов разлагающейся древесины. Как правило, эти насекомые живут в достаточно больших колониях, активно общаясь с сородичами при помощи сложной системы сигналов, предупреждая их о нападениях хищников или других событиях при помощи стрекотания.

Эти насекомые, как отмечает Дэвис, очень часто становятся жертвами паразитических червей-нематод вида Chondronema passali, тысячи которых могут жить внутри брюшной полости одного и того же жука. Эти паразиты, в отличие от "зомби"-грибков муравьев или вируса гусениц, не убивают насекомых и не лишают их способности к размножению, и в целом почти не проявляют себя.

Ученые заинтересовались тем, могут ли эти черви как-то влиять на поведение жуков и манипулировать их действиями. Для проверки этой идеи они поймали и вырастили несколько сотен здоровых рогачей, заразили часть из них нематодами и начали следить за их жизнью.

Иногда Дэвис и его коллеги имитировали атаки хищников, толкая или щипая жуков при помощи пинцета. Параллельно биологи следили за тем, как менялась работа их тела во время подобной стрессовой ситуации и сравнивали эти замеры с тем, что происходило со здоровыми жуками.

Как оказалось, паразиты не проявляли себя до того, как натуралисты не "нападали" на рогачей – поведение зараженных особей в целом было таким же, как и у здоровых жуков. Когда же появлялась угроза для их жизни, носители червей значительно менее активно сопротивлялись ей, реже пытаясь убежать от пинцета или атакуя его, но при этом чаще издавая сигналы об опасности.

Иными словами, появление паразитов заметно повлияло поведение жуков, сделав их более пассивными и податливыми для атак хищников. Зачем черви это делают? Как предполагают ученые, подобное "перепрограммирование" заставляет жуков расходовать меньшее энергии в нормальных и критических ситуациях, позволяя нематодам извлекать больше питательных веществ из них.