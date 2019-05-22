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РИА Новости

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Вчера, 19:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
"Я оцениваю, что это признак начала парламентской избирательной кампании. Второе - я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины", - цитирует Порошенко телеканал 112 Украина.
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Обвинения в госизмене из-за отправки украинских кораблей в Керченский пролив в ноябре прошлого года бывший украинский лидер назвал попыткой переложить на него ответственность со стороны "страны-агрессора".
При этом Порошенко заявил, что готов отвечать за другие инкриминируемые ему преступления. В частности, принятие так называемой "Православной церковью Украины" (неканоническая церковная структура, образованная решением Константинопольского патриархата — Прим.ред.), томоса об автокефалии он назвал "правильным шагом", а также отказался считать свои приказы в Донбассе неправомерными.
"Я тогда (в 2014 году. – Прим.ред.) отдал приказ на контрнаступление, в результате этого контрнаступления мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса, и (если) это было преступление против Украины - я готов нести ответственность за это "преступление", - сказал он.
Обвинения в свой адрес Порошенко назвал "атакой на армию, веру и язык"
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Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура завела против экс-президента Украины дело по статье "Злоупотребление властью или служебным положением" и инициировала проверку законности его действий при распределении должностей в "Центрэнерго". По версии обвинения, руководство компании совместно с чиновниками Фонда государственного имущества Украины и занимались хищениями, а Порошенко и депутат Рады Игорь Кононенко координировали их действия.
Кроме того, незадолго до этого государственное бюро расследований Украины открыло против Порошенко дело по обвинению в госизмене, которую он предположительно совершил при попытке ввести в стране военное положение в конце прошлого года.
Также экс-президент проходит свидетелем по другому уголовному делу — о гибели людей во время Евромайдана. В 2016 году состоялся первый допрос, повторный был назначен на седьмое мая этого года, однако Порошенко на него не явился.
Петр Порошенко
16 мая, 18:41
Послы G7 поставили Порошенко "удовлетворительно" и попросили на выход Уходя уходи. Это золотое правил пришлось напомнить украинскому президенту, который с треском проиграл выборы, но от власти отказаться никак не может.
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Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да Порошенко уже вынесли приговор по суду в ДНР, вот прямиком его туда, что бы особо не мараться?
22 мая, 20:16
Вадим Багор
6100104
Странно неуслышать, что что эти все обвинения не плод российской агрессии))
22 мая, 23:13
troshkin73
3160003
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