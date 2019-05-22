Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.

"Я оцениваю, что это признак начала парламентской избирательной кампании. Второе - я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины", - цитирует Порошенко телеканал 112 Украина.

Обвинения в госизмене из-за отправки украинских кораблей в Керченский пролив в ноябре прошлого года бывший украинский лидер назвал попыткой переложить на него ответственность со стороны "страны-агрессора".

При этом Порошенко заявил, что готов отвечать за другие инкриминируемые ему преступления. В частности, принятие так называемой "Православной церковью Украины" (неканоническая церковная структура, образованная решением Константинопольского патриархата — Прим.ред.), томоса об автокефалии он назвал "правильным шагом", а также отказался считать свои приказы в Донбассе неправомерными.

"Я тогда (в 2014 году. – Прим.ред.) отдал приказ на контрнаступление, в результате этого контрнаступления мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса, и (если) это было преступление против Украины - я готов нести ответственность за это "преступление", - сказал он.

Обвинения в свой адрес Порошенко назвал "атакой на армию, веру и язык"

Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура завела против экс-президента Украины дело по статье "Злоупотребление властью или служебным положением" и инициировала проверку законности его действий при распределении должностей в "Центрэнерго". По версии обвинения, руководство компании совместно с чиновниками Фонда государственного имущества Украины и занимались хищениями, а Порошенко и депутат Рады Игорь Кононенко координировали их действия.

Кроме того, незадолго до этого государственное бюро расследований Украины открыло против Порошенко дело по обвинению в госизмене, которую он предположительно совершил при попытке ввести в стране военное положение в конце прошлого года.