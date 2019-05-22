Украина не выживет без ЕС и НАТО, заявил замглавы администрации Зеленского

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко считает, что Европейский союз и НАТО - это те партнёры Украины, без которых она "не выживет".
Ранее Зеленский назначил Пристайко, который занимал должность посла Киева при НАТО, заместителем главы своей администрации.
"Курс на НАТО зафиксирован в украинской конституции. И его разделяют, как минимум, половина украинского населения и большинство нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно: ЕС, НАТО — это те партнеры, без которых мы не выживем", - приводит в среду слова Пристайко сайт телеканала "112 Украина".
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.