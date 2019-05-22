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РИА Новости

Китай создает новую угрозу для озонового слоя, заявили химики

Вчера, 20:00
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© University of Bristol"Фреоновый след" из Китая, зафиксированный метеостанциями в Корее и Японии
Фреоновый след из Китая, зафиксированный метеостанциями в Корее и Японии
© University of Bristol
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Многие китайские промышленные предприятия не соблюдают Монреальский протокол и выбрасывают в атмосферу большие количества фреона-11, самого опасного газа этого типа. Это может привести к повторному росту озоновой дыры, пишут ученые в журнале Nature.

"Крайне важно найти те отрасли, которые породили эти выбросы. Вполне возможно, что эти выбросы сигнализируют лишь о небольшой части реально произведенного фреона-11. Остальные запасы этого газа скрываются внутри материалов или холодильных установок и попадут в атмосферу в последующие десятилетия", — заявил Мэттью Ригби (Matthew Rigby) из Бристольского университета (Великобритания).

В 1985 году Сьюзан Соломон (Susan Solomon), химик из США, и ее коллеги обнаружили, что фреоны и другие соединения галогенов разрушают озоновый слой. В некоторых регионах Антарктики это уже привело к появлению "озоновых дыр" – зон, через которые ультрафиолетовое излучение Солнца беспрепятственно достигает поверхности Земли.
В последующие годы начались масштабные международные переговоры, итогом которых стало подписание Венской конвенции в 1985 году и Монреальского протокола к ней в 1987 году. В их рамках большинство государств мира согласилось прекратить производство веществ, разрушающих озоновый слой.
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Ученые: озоновая дыра над Антарктидой постепенно "залечивается"Снимки с климатических зондов показали, что размеры озоновой дыры над южным полюсом Земли начали сокращаться в сентябре прошлого года, уменьшившись на 4 миллиона квадратных километров по сравнению с 2000 годом.
Быстрое принятие и реализация подобных планов, как выяснили ученые два года назад, приостановило рост озоновой дыры, удерживая ее в пределах Антарктиды и Арктики, но еще не привело к ее сокращению. Первые "видимые" результаты от запрета на производство фреона ученые ожидали увидеть во второй половине 2020 годов, однако этот процесс, по некоторым оценкам, уже начался в последние годы.
Все плюсы от запрета фреонов, как обнаружили экологи два года назад, могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в результате того, что в атмосфере Антарктики начал скапливаться другой тип молекул, разрушающих озоновый слой, растворитель дихлорметан(CH2Cl2).
Изначально ученые не знали, откуда берется это вещество, однако они подозревали, что его источником может быть Китай или другие страны Восточной или Юго-Восточной Азии. Вдобавок, позже экологи зафиксировали появление еще одного подобного вещества, классического фреона-11, или трихлорфторметана. Его вырабатывают, по всей видимости, те же самые развивающиеся экономики Азии.
Ригби и его коллеги подтвердили, что главным и пока единственным "азиатским" источником этих выбросов стал Китай, проанализировав данные, которые собирали метеостанции в Японии, Южной Корее и в других странах Восточной Азии в последние два десятка лет.
"В последние десятилетия концентрация этих газов в атмосфере плавно снижались благодаря принятию Монреальского протокола. Поэтому нас крайне удивило то, что примерно с 2013 года уровень выбросов самого опасного фреона внезапно начал расти", — отмечает Ригби.
Расследуя подозрения о "китайском" следе этих утечек, ученые проанализировали данные со станций слежения на японском острове Хатерума и в южных регионах Кореи, соседствующих с крупнейшими промышленными центрами Китая на территориях провинций Хэбэй и Шандун, а также аналогичными установками в Европе, на Гавайях и в Австралии.
Эти данные ученые наложили на климатическую модель Земли, учитывавшую то, как ветра разносят фреоны и другие газы после их попадания в атмосферу. Параллельно химики подсчитали, как много фреона-11 могло просочиться в воздух "легальным путем", учитывая уже имеющиеся запасы этого газа на Земле, произведенные до полного запрета на производство трихлорфторметана в 2010 году.
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Результаты этих расчетов оказались вполне однозначными – северо-восточные регионы Китая действительно начали выбрасывать "новый" фреон-11 в атмосферу в начале текущего десятилетия. При этом, объемы утечек росли каждый год, достигнув семи тысяч тонн в прошлом году. Это означает, что на долю КНР приходится как минимум 60% от общемировых выбросов трихлорфторметана.
Как предполагают ученые, их источником служат различные нелегальные промышленные предприятия, построенные на севере Китая в обход всех норм и законов народной республики в последние годы. Часть из них уже была обнаружена и закрыта властями КНР. Химики надеются, что их замеры и результаты моделирования помогут ликвидировать остальные источники фреона и остановить его накопление в атмосфере.
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химияОткрытия - РИА НаукаБристольский университетКитайАнтарктидаЭкологияРИА Наука
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