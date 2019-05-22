Порошенко обвинил Зеленского в нарушении конституции Украины

КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что новый глава государства Владимир Зеленский нарушил конституцию страны, приняв решение о роспуске Верховной рады.

Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Депутаты Верховной рады Украины начали собирать подписи под обращением в Конституционный суд страны относительно законности указа президента о роспуске парламента.

"На сегодняшний день, к сожалению, мы видим что конституция не была соблюдена. На сегодняшний день мы видим, что начала деятельность эта команда (Зеленского – ред.) с нарушения конституции. Это точно не может не вызывать беспокойство", - сказал Порошенко в среду журналистам. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

Порошенко отметил, что парламент можно распускать не тогда, когда пожелает президент, даже если ему это необходимо, а тогда, когда есть основания для таких действий.

При этом он отметил, что желание президента иметь большинство в Раде природное.