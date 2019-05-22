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РИА Новости

Порошенко обвинил Зеленского в нарушении конституции Украины

Вчера, 18:45
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Петр Порошенко выступает после объявления первых результатов Национального exit poll в Киеве
Кандидат в президенты Петр Порошенко выступает после объявления первых результатов Национального exit poll в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что новый глава государства Владимир Зеленский нарушил конституцию страны, приняв решение о роспуске Верховной рады.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Депутаты Верховной рады Украины начали собирать подписи под обращением в Конституционный суд страны относительно законности указа президента о роспуске парламента.
"На сегодняшний день, к сожалению, мы видим что конституция не была соблюдена. На сегодняшний день мы видим, что начала деятельность эта команда (Зеленского – ред.) с нарушения конституции. Это точно не может не вызывать беспокойство", - сказал Порошенко в среду журналистам. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
Порошенко отметил, что парламент можно распускать не тогда, когда пожелает президент, даже если ему это необходимо, а тогда, когда есть основания для таких действий.
При этом он отметил, что желание президента иметь большинство в Раде природное.
"Каждый настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам. Моя команда готова к выборам. Моя команда будет участвовать в выборах и моя команда победит в выборах", - резюмировал Порошенко.
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