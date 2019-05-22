Губернатор призвал найти новое место для возведения храма в Екатеринбурге

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев предложил найти новое место для строительства храма в Екатеринбурге.
Так глава региона прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому почти три четверти екатеринбуржцев считают сквер в центре города "скорее неудачным" местом для возведения храма.
"Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан", — написал Кувайшев в инстаграме.
Губернатор также отметил, что попросит мэра Екатеринбурга Александра Высокинского не включать это место в перечень возможных площадок для строительства храма при опросе жителей города.
Сам мэр ранее заявил, что итоги опроса не станут для властей решающими при принятии окончательного решения, оно будет основано на результатах исследования, которое пока находится в разработке.
Ситуация со строительством храма
На прошлой неделе жители Екатеринбурга проводили акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы.
В течение нескольких дней полиция задержала около ста человек.
После того как ситуация получила общественный резонанс, Владимир Путин предложил выяснить мнение горожан о строительстве храма. Местные власти пообещали провести такое исследование и приостановили работы.
Опрос ВЦИОМ
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного 16-20 мая, почти три четверти (74%) жителей Екатеринбурга считают выбранное место строительства храма "скорее неудачным", одна десятая — "скорее удачным". Еще четыре процента опрошенных затруднились ответить, а 12% заявили, что для них этот вопрос не важен.
О том, что от строительства храма лучше отказаться, заявили 18% горожан, а 58% екатеринбуржцев считают, что его лучше построить в другом месте. Еще семь процентов заявили, что храм следует возвести, как и предлагается, в сквере у Театра драмы в соответствии с разработанным проектом, 14% уверены, что проект строительства у театра необходимо скорректировать с учетом мнения горожан.