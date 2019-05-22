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РИА Новости

Губернатор призвал найти новое место для возведения храма в Екатеринбурге

Вчера, 18:30
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев предложил найти новое место для строительства храма в Екатеринбурге.
Так глава региона прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому почти три четверти екатеринбуржцев считают сквер в центре города "скорее неудачным" местом для возведения храма.

"Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан", — написал Кувайшев в инстаграме.

Губернатор также отметил, что попросит мэра Екатеринбурга Александра Высокинского не включать это место в перечень возможных площадок для строительства храма при опросе жителей города.
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Сам мэр ранее заявил, что итоги опроса не станут для властей решающими при принятии окончательного решения, оно будет основано на результатах исследования, которое пока находится в разработке.

Ситуация со строительством храма

На прошлой неделе жители Екатеринбурга проводили акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы.
В течение нескольких дней полиция задержала около ста человек.
После того как ситуация получила общественный резонанс, Владимир Путин предложил выяснить мнение горожан о строительстве храма. Местные власти пообещали провести такое исследование и приостановили работы.
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Опрос ВЦИОМ

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного 16-20 мая, почти три четверти (74%) жителей Екатеринбурга считают выбранное место строительства храма "скорее неудачным", одна десятая — "скорее удачным". Еще четыре процента опрошенных затруднились ответить, а 12% заявили, что для них этот вопрос не важен.
О том, что от строительства храма лучше отказаться, заявили 18% горожан, а 58% екатеринбуржцев считают, что его лучше построить в другом месте. Еще семь процентов заявили, что храм следует возвести, как и предлагается, в сквере у Театра драмы в соответствии с разработанным проектом, 14% уверены, что проект строительства у театра необходимо скорректировать с учетом мнения горожан.
Сотрудник полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге убрали забор на месте возведения храма
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Обсудить 331
Свердловская областьЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Да не только в Екб такая проблема. В Москве, с ее 200 храмов(а поп всея руси заявил что и этого мало для Москвы). Такая же проблема, скверы и парки гробят ради церквей. Почему не сквер в шаговой доступности? НЕТ. ХРАМ. Гулять в храме надо, ни поликлиники, нет. ХРАМ. Лечиться там же. Отдайте заброшки РПЦ пусть там строят. в Новой Москве в лесах пусть строят. В Екб думаю хватает заброшенных мест.
22 мая, 19:02
ГГГеоргий Гринков
131210138
Никакого греха и не было не стоит выдавать свои домыслы за реальность.. Прыгуны яко бы против храма хотели совсем другого..И ни один из них не предложил того что предложил сделать Путин...
22 мая, 18:59
Неспящее Зло
484103102
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