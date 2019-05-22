Губернатор призвал найти новое место для возведения храма в Екатеринбурге

Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев предложил найти новое место для строительства храма в Екатеринбурге.

Так глава региона прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому почти три четверти екатеринбуржцев считают сквер в центре города "скорее неудачным" местом для возведения храма.

"Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан", — написал Кувайшев в инстаграме.

Губернатор также отметил, что попросит мэра Екатеринбурга Александра Высокинского не включать это место в перечень возможных площадок для строительства храма при опросе жителей города.

Сам мэр ранее заявил , что итоги опроса не станут для властей решающими при принятии окончательного решения, оно будет основано на результатах исследования, которое пока находится в разработке.

Ситуация со строительством храма

На прошлой неделе жители Екатеринбурга проводили акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы.

В течение нескольких дней полиция задержала около ста человек.

После того как ситуация получила общественный резонанс, Владимир Путин предложил выяснить мнение горожан о строительстве храма. Местные власти пообещали провести такое исследование и приостановили работы.

Опрос ВЦИОМ

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного 16-20 мая, почти три четверти (74%) жителей Екатеринбурга считают выбранное место строительства храма "скорее неудачным", одна десятая — "скорее удачным". Еще четыре процента опрошенных затруднились ответить, а 12% заявили, что для них этот вопрос не важен.