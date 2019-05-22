Мэр Екатеринбурга прокомментировал итоги опроса о строительстве храма

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма в Екатеринбурге не являются решающими для принятия властями окончательного решения, заявил мэр города Александр Высокинский в комментарии РБК.
Чиновник отметил, что окончательное решение будет приниматься по результатам исследования, которое пока находится в разработке.
"Я бы предложил работать как договорились, потому что кто-то из сторонников (храма. — Прим. ред.) может принести свое исследование, по которому (мнение. — Прим. ред.) будет другое. Зачем сейчас народ раздергивать?" — заявил мэр.
На прошлой неделе в Екатеринбурге прошли протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Полиция задержала около ста человек.
Владимир Путин предложил выяснить, как жители города относятся к этому строительству. Местные власти пообещали провести опрос и приостановили строительство храма.
ВЦИОМ в среду опубликовал результаты исследования, согласно которому 74 процента екатеринбуржцев считают сквер в центре города "скорее неудачным" местом для возведения храма. При этом большинство саму идею строительства поддержало.