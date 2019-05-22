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РИА Новости

Мэр Екатеринбурга прокомментировал итоги опроса о строительстве храма

Вчера, 18:03
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© Фото : Официальный портал ЕкатеринбургаАлександр Высокинский
Александр Высокинский
© Фото : Официальный портал Екатеринбурга
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма в Екатеринбурге не являются решающими для принятия властями окончательного решения, заявил мэр города Александр Высокинский в комментарии РБК.
Чиновник отметил, что окончательное решение будет приниматься по результатам исследования, которое пока находится в разработке.

"Я бы предложил работать как договорились, потому что кто-то из сторонников (храма. — Прим. ред.) может принести свое исследование, по которому (мнение. — Прим. ред.) будет другое. Зачем сейчас народ раздергивать?" — заявил мэр.

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошли протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Полиция задержала около ста человек.
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жители Екатеринбурга пусть себе еще одни Ельцинцентр возведут. Достали уже всю страну со своими проблемами. Места у них там мало? Городишко маловат? Почему в других регионах много чего строят и на всю страну хайп не устраивают? Вынесли свои городские дрязги на весь мир и радуются...Когда ЕЦ возводили НИКТО не выступал, никто не протестовал...А теперь они там успокоятся только после того, как оттуда уберут американское консульство, что совершенно очевидно
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