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РИА Новости

Эксперт назвал московское метро одним из самых безопасных в мире

Вчера, 18:21
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда Московского метро
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Московский метрополитен является одним из лучших в мире с точки зрения безопасности, вчерашнее ЧП показало грамотность и профессионализм сотрудников метро, заявил РИА Новости высказал председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
Во вторник вечером на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" более трех часов не было движения поездов. Станции "Савёловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" были закрыты для входа. Всех пассажиров эвакуировали. Столичный метрополитен назвал две основные версии ЧП на Солнцевской линии: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда.
"У нас этих аварий существенно меньше, чем в других метрополитенах мира. Потому что всегда идет работа на опережение, постоянно отрабатываются всевозможные алгоритмы действий в тех или иных случаях, проводятся учения и курсы повышения квалификации сотрудников. В наличии имеется все самое современное оборудование. Это говорит о том, что московское метро и сотрудники метрополитена - одни из лучших в мире. И мы видим их готовность к быстрому и качественному решению любых непредвиденных задач, приятно, что за московский транспорт мы можем гордиться", - сказал Цветков.
Он отметил, что общается с сотрудниками метро, которые задействованы в предотвращении и ликвидации последствий подобных происшествий. "И могу сказать: в Москве это в высшей степени профессионалы, что и показал вчерашний инцидент, когда все было сделано грамотно, четко, быстро, никто из пассажиров не пострадал, никакой паники не было. Подчеркну, это прямая заслуга сотрудников метро", - считает Цветков.
Пассажиры, эвакуированные из тоннеля Солнцевской линии. 21 мая 2019
Вчера, 13:45
Расследованием ЧП на Солнцевской линии метро займется спецкомиссия
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Антон ЦветковМоскваМосковский метрополитенОбщество
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