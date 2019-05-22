Эксперт назвал московское метро одним из самых безопасных в мире

"У нас этих аварий существенно меньше, чем в других метрополитенах мира. Потому что всегда идет работа на опережение, постоянно отрабатываются всевозможные алгоритмы действий в тех или иных случаях, проводятся учения и курсы повышения квалификации сотрудников. В наличии имеется все самое современное оборудование. Это говорит о том, что московское метро и сотрудники метрополитена - одни из лучших в мире. И мы видим их готовность к быстрому и качественному решению любых непредвиденных задач, приятно, что за московский транспорт мы можем гордиться", - сказал Цветков.