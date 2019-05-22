Топилин: срок признания инвалидности для паллиативных больных сократят

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Срок признания инвалидности для паллиативных больных планируется сократить с 30 до 3 дней, работа над соответствующим приказом идет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на совещании с членами правительства.
"Сокращаем сроки признания инвалидности при оказании паллиативной медициной помощи, тот закон, который долго обсуждался тоже. Сейчас вместе с Минздравом подошли уже к заключительной стадии решения этого вопроса. Технические средства реабилитации предоставляются в течение 7 дней, и вот сейчас, когда у нас будет завершена работа над приказом, инвалидность будем назначать не в течение 30 дней, а в течение трех дней, максимально пытаемся это сделать", - заявил Топилин.