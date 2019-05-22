Топилин: срок признания инвалидности для паллиативных больных сократят

"Сокращаем сроки признания инвалидности при оказании паллиативной медициной помощи, тот закон, который долго обсуждался тоже. Сейчас вместе с Минздравом подошли уже к заключительной стадии решения этого вопроса. Технические средства реабилитации предоставляются в течение 7 дней, и вот сейчас, когда у нас будет завершена работа над приказом, инвалидность будем назначать не в течение 30 дней, а в течение трех дней, максимально пытаемся это сделать", - заявил Топилин.