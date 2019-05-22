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РИА Новости

Путин отметил важность вопроса доступа инвалидов к образованию

Вчера, 17:18
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вопрос доступа инвалидов к образованию является одним из существенных, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина.
"Вопросы доступа инвалидов к качественному высшему образованию - они одни из наиболее важных и существенных", - сказал Путин, после чего передал слово министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову.
По словам министра, нормативно-правовые документы по этому вопросы приведены в соответствие с международными нормами, и в фокусе находятся три составляющих образовательного процесса: поступление, обучение и трудоустройство.
"В рамках поступления сохранена специальная квота, которая отводится для поступления граждан с особенностями здоровья, а также правилами приема зафиксированы особенности проведения вступительных испытаний", - пояснил он. Кроме того, у детей-инвалидов и инвалидов первой и второй групп есть право обучаться на подготовительных отделениях вузов за счет федерального бюджета.
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