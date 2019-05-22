Путин отметил важность вопроса доступа инвалидов к образованию

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вопрос доступа инвалидов к образованию является одним из существенных, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина.

"Вопросы доступа инвалидов к качественному высшему образованию - они одни из наиболее важных и существенных", - сказал Путин, после чего передал слово министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову.

По словам министра, нормативно-правовые документы по этому вопросы приведены в соответствие с международными нормами, и в фокусе находятся три составляющих образовательного процесса: поступление, обучение и трудоустройство.