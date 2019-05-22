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РИА Новости

Васильева выступила за формализацию общения учителей и родителей

Вчера, 17:10
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступила за формализацию взаимодействия педагогов и родителей учеников в школах.
"Сейчас этот маркер отношений между родителями и школой сильно стерт. Каждый должен четко знать, куда и как он идет: куда идут родители в рамках дозволенного участия в школе, куда идут учителя в рамках дозволенного общения с родителями. Эти "красные флажки" должны быть восстановлены", - сказала Васильева на Всероссийском форуме молодых учителей в Ленинградской области.
Как пояснила журналистам Васильева в рамках форума, и родители учеников, и учителя четко должны знать свои права и выполнять обязанности.
"Это процесс, в который включены все, учителя, родители, ученики. Чтобы не было разговоров, которые абсолютно не соответствуют действительности, что не правы одни, не правы другие. Мы воспитываем и обучаем наших детей, растим наше будущее. Это ровно то, от чего зависит жизнь нашей страны и наша с вами старость... Взаимодействия должны быть узаконены, формализованы", - сказала журналистам Васильева.
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