Участники форума Positive Hack Days обсудили новую парадигму киберзащиты

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Новую парадигму безопасности данных, предусматривающую не столько защиту от хакерской угрозы, сколько ее своевременное обнаружение, обсудили участники девятого международного форума Positive Hack Days, проходящего в Москве.

"Ежегодно в мероприятии участвуют несколько тысяч специалистов в сфере информационной безопасности, которые понимают, что можно взломать почти любую систему, что всё вокруг не очень-то защищено. И наша конференция направлена на то, чтобы те, кто строит информационные системы, понимали, что с ними происходит, и что может произойти", - заявил в ходе пресс-брифинга заместитель генерального директора компании Positive Technologies Борис Симис.

форума. Positive Technologies выступила организатором

По словам Симиса, такая парадигма сейчас существует не только в России, но и во всём мире. Она заключается в том, что невозможно полностью защитить информационную систему, поэтому на первый план выходит необходимость вовремя обнаружить атаку, выявить ее и минимизировать последствия.

"Это очень сложно - признать, что никакая система безопасности не может гарантировать стопроцентной защиты. Но если мы это не признаем, мы не сможем идти дальше. Нужно на уровне государства, бизнеса и гражданина искать новые подходы, новые пути к повышению безопасности, которые позволят нам выжить в этих условиях", - сказал Симис.

С этим согласен и генеральный директор "Ростелеком-Solar" Игорь Ляпунов, который отметил низкую эффективность привычного построения систем защиты в виде "забора, через который трудно перелезть".

"Информационная безопасность уже должна превращаться из достаточно статичной конструкции в систему реагирования на изменения, система должна видеть эти изменения и уметь эффективно на них отвечать. При этом главное - это возможность увидеть, и уже вторым эшелоном идет возможность отреагировать", - сказал Ляпунов.

Он подчеркнул, что в современных условиях время реакции системы на выявленные уязвимости должно сокращаться даже не до дней, а до часов. Это связано с тем, что киберпреступники очень оперативно работают с поступающими сведениями о недостатках систем защиты той или иной организации.

"Если вы наблюдаете за атакующей стороной, то заметите, что от момента, когда появляется информация об уязвимости в даркнете, до момента, когда эта информация начинает использоваться злоумышленниками, проходят дни. Это признак того, что активность внешних атак принципиально растет", - отметил Ляпунов.

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки "Ростелеком-Solar" Владимир Дрюков добавил, что атаки современных хакерских группировок становятся настолько сложными, что защититься от них практически невозможно.

"Атаку все сложнее заблокировать, все сложнее сделать это заранее. Инфраструктура меняется настолько быстро – зачастую уже невозможно понять, что ты защищаешь. В такой ситуации мы должны очень быстро бежать, менять парадигму безопасности, исходя из этого нового цифрового мира. Это совершенно новые вызовы, это отдельная задача для всех: компаний, государства и конечного пользователя", - заключил Дрюков.

Ежегодный форум по практической информационной безопасности Positive Hack Days открылся во вторник в Москве в международном выставочном центре "Крокус Экспо". Мероприятие собрало экспертов в области информационной безопасности и IT-технологий из разных стран, молодых ученых, представителей бизнеса и власти.