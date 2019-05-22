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РИА Новости
Краснодарский край

В Краснодарском крае приняли поправки в закон о паллиативной помощи

Вчера, 16:50
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КРАСНОДАР, 22 мая — РИА Новости. Депутаты Краснодарского края приняли поправки в закон о паллиативной помощи, теперь такую помощь будут оказывать и на дому, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).
Поправки были приняты в среду в рамках очередной 23-й сессии ЗСК. "Таким образом был расширен перечень услуг при оказании паллиативной помощи неизлечимо больным пациентам. Паллиативная помощь определяется как комплекс мероприятий, включающих не только медицинские вмешательства, как это было ранее, но и психологическую поддержку и уход. Предусматривается, что паллиативная помощь будет оказываться не только в стационарных условиях, но и в амбулаторных и на дому", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ЗСК, поправки приводят краевое законодательство в соответствие с федеральным.
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"Федеральным законом гарантируется предоставление пациенту для использования дома медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека. Также в рамках получения паллиативной помощи пациентам будут предоставляться в том числе наркотические и психотропные лекарственные препараты", - уточнили в ведомстве.
Кроме этого, предусмотрено взаимодействие медработников с родственниками, ухаживающими за пациентом, волонтерами, а также с соцработниками, религиозными и некоммерческими организациями в сфере охраны здоровья. Порядок такого сотрудничества будет установлен на федеральном уровне.
"Это очень важные своевременные решения для тех, кто столкнулся с большой бедой: сам больной и члены его семьи. Такая помощь необходима, чтобы минимизировать то непростое состояние, в котором находится тяжелобольной человек. Федеральный законодатель обоснованно посчитал, что необходимо менять формы помощи таким пациентам, делать их более гибкими и действенными", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.
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