Топилин: долг по зарплате на заводе в Приморском крае погасят в начале июня

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Задолженность по зарплате на заводе "Радиоприбор" в Приморском крае, составившая около 160 миллионов рублей, будет окончательно погашена в начале июня, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"У нас была долгая задолженность в Приморском крае на заводе "Радиоприбор". Было принято решение, правительство выделило финансовую помощь Приморскому краю. Буквально на днях разговаривал с губернатором: в начале июня эта задолженность будет погашена. Это был самый длинный "хвост", проблему с которым мы долго не могли решить", - сказал Топилин.

Владимир Путин также призвал обратить внимание на Волгоградский завод буровой техники, где задолженность по зарплате составляет порядка 164 миллионов. Президент подчеркнул, что важно следить за крупными задолженностями и работать над такими случаями точечно.

Топилин также заявил, что задолженность по зарплате в России стабилизировалась на уровне 2,8-2,9 миллиарда рублей.