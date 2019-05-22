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РИА Новости

Топилин: долг по зарплате на заводе в Приморском крае погасят в начале июня

Вчера, 16:18
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Задолженность по зарплате на заводе "Радиоприбор" в Приморском крае, составившая около 160 миллионов рублей, будет окончательно погашена в начале июня, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
"У нас была долгая задолженность в Приморском крае на заводе "Радиоприбор". Было принято решение, правительство выделило финансовую помощь Приморскому краю. Буквально на днях разговаривал с губернатором: в начале июня эта задолженность будет погашена. Это был самый длинный "хвост", проблему с которым мы долго не могли решить", - сказал Топилин.
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Владимир Путин также призвал обратить внимание на Волгоградский завод буровой техники, где задолженность по зарплате составляет порядка 164 миллионов. Президент подчеркнул, что важно следить за крупными задолженностями и работать над такими случаями точечно.
Топилин также заявил, что задолженность по зарплате в России стабилизировалась на уровне 2,8-2,9 миллиарда рублей.
"Радиоприбор" - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Сложная финансовая ситуация на "Радиоприборе" возникла в конце 2014 года. В итоге было принято решение, что "Радиоприбор" станет филиалом Дубненского машиностроительного завода. Сейчас в отношении "Радиоприбора" идет процедура банкротства, продается имущество завода, чтобы выплатить долги работникам. Сотни сотрудников завода остались без работы. В конце июля прошлого года суд приговорил экс-директора "Радиоприбора" Михаила Харченко к четырем годам в колонии-поселении, он обжаловал приговор.
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Максим ТопилинПриморский крайЭкономика
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