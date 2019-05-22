Администрация Зеленского не исключила созыва внеочередных заседаний Рады

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка не исключает, что глава государства будет инициировать внеочередные заседания Верховной рады до проведения выборов в парламент.

Зеленский во вторник попросил главу Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах депутатов. Рада на внеочередном заседании в среду отказалась вносить в повестку дня предложенный Зеленским законопроект о выборах, которым предлагалось отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.

"Я не знаю. У нас есть много законопроектов, которые должны быть приняты еще до внеочередных выборов. Поэтому я не исключаю инициирование и других внеочередных сессий для принятия этих законов", - цитирует Рабошапку агентство УНИАН.