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РИА Новости

Администрация Зеленского не исключила созыва внеочередных заседаний Рады

Вчера, 15:53
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© AFP 2019 / Genya SavilovИнаугурация президента Украины Владимира Зеленского
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
© AFP 2019 / Genya Savilov
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка не исключает, что глава государства будет инициировать внеочередные заседания Верховной рады до проведения выборов в парламент.
Зеленский во вторник попросил главу Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах депутатов. Рада на внеочередном заседании в среду отказалась вносить в повестку дня предложенный Зеленским законопроект о выборах, которым предлагалось отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.
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"Я не знаю. У нас есть много законопроектов, которые должны быть приняты еще до внеочередных выборов. Поэтому я не исключаю инициирование и других внеочередных сессий для принятия этих законов", - цитирует Рабошапку агентство УНИАН.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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