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РИА Новости

Клишас прокомментировал принятие законов по электронному голосованию

Вчера, 15:46
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Принятие законов, позволяющих провести в сентябре этого года в Москве эксперимент по электронному голосованию на ряде участков, будет способствовать повышению явки и росту доверия граждан к выборам, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Совет Федерации одобрил в среду пакет законов о цифровых избирательных участках, позволяющих россиянам, которые в день голосования находятся за пределами своего избирательного округа, принять участие в выборах путём электронного голосования на специальном сайте. Предусматривается, что эксперимент по такому голосованию пройдёт 8 сентября 2019 года на ряде избирательных участков в Москве.
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"Принятие законов будет способствовать повышению доверия к избирательному процессу и росту числа граждан, принявших участие в голосовании", - сказал Клишас.
Он отметил, что документы должны создать дополнительные условия и гарантии для реализации активного избирательного права граждан, также законы предусматривают возможность дальнейшего развития технологии "Мобильный избиратель".
"Применение на прошедших выборах технологии "Мобильный избиратель" показало свою эффективность. Поэтому мы поддержали принятие законов, направленных на дальнейшее развитие этой технологии", - подчеркнул Клишас.
По его словам, закрепление дополнительных способов осуществления активного избирательного права, в том числе голосование по сети "Интернет", соответствует тенденциям развития избирательного законодательства современных государств.
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"Как следует из правовых позиций Конституционного суда, для обеспечения подлинности и справедливости избирательного процесса и его результатов должны быть гарантированы надежность и эффективность новых механизмов, применяемых для организации голосования, соблюдение принципов свободных выборов и адекватное отображение волеизъявления избирателей, реализующих в процессе выборов свое право", - добавил глава комитета. -0-
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Андрей КлишасСовет Федерации РФПолитика
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