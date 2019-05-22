МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе России.
"У профсоюзов особая роль. Вы законодательно наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан... Там, где профсоюзные организации действуют активно и вместе с тем ответственно, содержательно, создаются эффективные системы коммуникации между трудовыми коллективами и работодателями", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
5 февраля, 14:20Профсоюзы готовы обсудить отпуск для мужчин при рождении ребенка
Он отметил большой и "без всякого преувеличения уникальный опыт" надежного партнёрства профсоюзов с государством в сфере защиты прав граждан и подчеркнул, что российские профсоюзы являются одной из самых влиятельных сил современного гражданского общества.