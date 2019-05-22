Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе

"У профсоюзов особая роль. Вы законодательно наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан... Там, где профсоюзные организации действуют активно и вместе с тем ответственно, содержательно, создаются эффективные системы коммуникации между трудовыми коллективами и работодателями", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.