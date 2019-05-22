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РИА Новости
Туризм

Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом

Вчера, 15:15
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© Фото : Vigili del FuocoМесто происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
© Фото : Vigili del Fuoco
РИМ, 22 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Служба здравоохранения итальянской Сиены открыла кризисный центр после ДТП с туристическим автобусом, который, по предварительным данным, перевозил россиян.
Как сообщает медицинское ведомство, в местную больницу доставлены четыре человека в тяжелом и семеро в состоянии средней тяжести. Они проходят врачебное обследование.
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Вчера, 13:25
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
Сиенская медицинская служба удвоила число сотрудников на дежурстве как в отделении скорой помощи, так в кабинетах врачей специалистов, для установления диагноза и оказания помощи прибывающим пациентам.
"В случае необходимости подготовлено 7 операционных, около 20 дополнительных мест в послеоперационных помещениях, палатах интенсивной и субинтенсивной терапии и других специализированных отделениях. Региональный центр крови готов направить дополнительные объемы компонентов крови и предоставить переводчиков для пациентов и их сопровождающих", - говорится в сообщении.
Кардиограмма
Вчера, 14:20
Четверо пассажиров попавшего в ДТП в Италии автобуса в тяжелом состоянии
В посольстве РФ в Италии ранее сообщили, что в ДТП с туристическим автобусом в Тоскане, в котором, предположительно, находились российские туристы, погиб один человек. По словам сотрудника дипмиссии, всего в автобусе находились 60 пассажиров.
ДТП произошло в районе городов Монтериджони и Бадессе. Его причины устанавливаются, однако известно, что автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. Участок автомагистрали Сиена - Флоренция закрыт. По словам очевидцев, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне кювета.
На видеозаписях с места происшествия слышна русская речь. На записях видно, как из автобуса по очереди выбираются молодые люди.
По сообщению местных СМИ, жертвой ДТП стала женщина, работавшая гидом при группе. Попавшие в аварию туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства. После ДТП первую помощь пострадавшим оказали водители остановившихся автомобилей. Общее число пострадавших, по разным оценкам, доходит до 31.
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