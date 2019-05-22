Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом

РИМ, 22 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Служба здравоохранения итальянской Сиены открыла кризисный центр после ДТП с туристическим автобусом, который, по предварительным данным, перевозил россиян.

Как сообщает медицинское ведомство, в местную больницу доставлены четыре человека в тяжелом и семеро в состоянии средней тяжести. Они проходят врачебное обследование.

Сиенская медицинская служба удвоила число сотрудников на дежурстве как в отделении скорой помощи, так в кабинетах врачей специалистов, для установления диагноза и оказания помощи прибывающим пациентам.

"В случае необходимости подготовлено 7 операционных, около 20 дополнительных мест в послеоперационных помещениях, палатах интенсивной и субинтенсивной терапии и других специализированных отделениях. Региональный центр крови готов направить дополнительные объемы компонентов крови и предоставить переводчиков для пациентов и их сопровождающих", - говорится в сообщении.

В посольстве РФ в Италии ранее сообщили, что в ДТП с туристическим автобусом в Тоскане, в котором, предположительно, находились российские туристы, погиб один человек. По словам сотрудника дипмиссии, всего в автобусе находились 60 пассажиров.

ДТП произошло в районе городов Монтериджони и Бадессе. Его причины устанавливаются, однако известно, что автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. Участок автомагистрали Сиена - Флоренция закрыт. По словам очевидцев, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне кювета.

На видеозаписях с места происшествия слышна русская речь. На записях видно, как из автобуса по очереди выбираются молодые люди.