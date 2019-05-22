МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который посетит Москву с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который посетит Москву с официальным визитом. Главы государств обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по основным вопросам региональной повестки дня", - говорится в сообщении.