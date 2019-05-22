Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T15:13Z
https://ria.ru/20190522/1554804298.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/91062/11/910621148_0:0:2928:1648_1036x0_80_0_0_805668e2903baab5eb55a96f3af60e63.jpg
РИА Новости

Путин встретится с президентом Республики Конго

Вчера, 15:13
450
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин ви президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент России Владимир Путин ви президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин ви президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который посетит Москву с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который посетит Москву с официальным визитом. Главы государств обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по основным вопросам региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 22 мая 2019
Вчера, 12:26
Президент Конго охарактеризовал отношения с Россией как стратегические
220000
Дени Сассу-НгессоВладимир ПутинНародная Республика КонгоПолитика
Рекомендуем
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 22 мая 2019
Президент Конго охарактеризовал отношения с Россией как стратегические
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Куала-Лумпур
Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
Лента
новостей
В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Медведев обсудит с премьером Вьетнама актуальные вопросы
Поселение в провинции Идлиб, Сирия
Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Путин пообещал работать над предложениями по улучшению жизни россиян
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Медведев оценил атмосферу переговоров с премьером Вьетнама
Военнослужащие сирийской армии в районе Алеппо
Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
Вид на Вену
Президент Австрии привел к присяге переходное правительство
Душевая кабина в туалетной комнате нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Россия и Вьетнам будут работать над возможностью расчетов в нацвалютах
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:27Зеленский будет подавать дальнейшие законопроекты в новый состав Рады
15:27Трассу "Таврида" в Крыму обеспечат связью 3G
15:26Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов
15:25Мэр Владивостока оговорился и отправил выпускников "в последний путь"
15:23Премьер Пакистана поздравил Моди с победой его партии на выборах в Индии
15:20Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
Лента новостейМолния