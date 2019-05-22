В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Сбежавший из колонии во Владимире осужденный, который позже был задержан в Кольчугино, никак не связан с террористами, операция по ликвидации которых проходила в это время, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УФСИН по региону Сергей Логинов.

Ранее сообщалось, что исчезновение осужденного на участке-колонии поселения при ИК-3 города Владимира заметили утром во вторник. Мужчина 1981 года рождения был осужден в 2005 году на 17 с половиной лет лишения свободы за ряд преступлений, в том числе убийство и разбой. За хорошее поведение в 2018 году он был переведен из колонии строгого режима в колонию-поселение, где содержался без охраны, но под надзором. Днем в среду осужденный был задержан в Кольчугино.

В Кольчугино в ночь на среду прошла операция по нейтрализации двоих боевиков, которые планировали совершить теракт. На территории города был введен режим контртеррористической операции. Сейчас режим КТО снят.

"Нет, сбежавший осужденный с террористами никак не связан. Это случайное совпадение. Дело в том, что перед тем, как попасть в колонию, он долгое время жил в Кольчугино, и там оказался после побега", - сказал Логинов.