Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский нарушил конституцию, подписав указ о досрочном роспуске парламента и назначении внеочередных выборов, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. При этом его советник Андрей Богдан заявил, что Зеленский предлагает отменить мажоритарную составляющую на выборах и снизить проходной барьер с 5 до 3%.