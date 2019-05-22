Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский нарушил конституцию, подписав указ о досрочном роспуске парламента и назначении внеочередных выборов, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. При этом его советник Андрей Богдан заявил, что Зеленский предлагает отменить мажоритарную составляющую на выборах и снизить проходной барьер с 5 до 3%.
"У "Оппозиционной платформы – За жизнь" есть позиция. Мы поддерживали досрочные выборы. Мы неоднократно ставили этот вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. К сожалению то, как это было сделано господином Зеленским, новоизбранным президентом, является нарушением конституции", - заявил Медведчук в среду в эфире телеканала "112 Украина".