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РИА Новости

Турция не откажется от поставок С-400, уверена Матвиенко

14:33
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Турция не может повести себя безответственно и отказаться от поставок российских комплексов С-400, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Они подписали соглашение, они взяли на себя обязательство и они не могут под давлением кого бы то ни было, уважаемого государства, не могут вести себя столь безответственно (и отказаться от покупки комплексов). И президент Турции не раз об этом говорил", - сказала Матвиенко.
Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
13:03
Война за С-400. США придумали новую порцию угроз для ТурцииСША поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400. Но, кажется, не представили достойных аргументов, почему Анкаре стоило бы поступиться своим имиджем и заключенными контрактами.
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Валентина МатвиенкоС-400 «Триумф»Совет Федерации РФТурцияРоссияВ мире
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