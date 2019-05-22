Турция не откажется от поставок С-400, уверена Матвиенко

"Они подписали соглашение, они взяли на себя обязательство и они не могут под давлением кого бы то ни было, уважаемого государства, не могут вести себя столь безответственно (и отказаться от покупки комплексов). И президент Турции не раз об этом говорил", - сказала Матвиенко.