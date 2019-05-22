Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что назначение президентом Украины Владимиром Зеленским заместителя главы Службы безопасности страны проведено с нарушением закона.
В среду Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба и главу партии "Слуга народа" Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины.
"В соответствии со статьей 13 закона о Cлужбе безопасности Украины, заместители главы СБУ назначаются президентом по представлению главы СБУ. Соответствующего представления, по моей информации, нет, а это значит, что все назначения, которые сейчас делает президент Зеленский, - неконституционные и противоречат закону. Это узурпация власти", - заявил Ляшко в Верховной раде в среду.