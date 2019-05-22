Квентин Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет

"Я женился полгода назад. Моя жена сидит перед вами. Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему — я просто ждал идеальную женщину", — поделился Тарантино произошедшими в его жизни изменениями. В марте этого года ему исполнилось 56 лет.