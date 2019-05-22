Квентин Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет

КАНН, 22 мая — РИА Новости, Валерия Высокосова. Американский режиссер Квентин Тарантино, который представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды... в Голливуде", рассказал о том, почему не женился до 55 лет.
Премьера картины "Однажды... в Голливуде" состоялась в Канне накануне. Новую работу Тарантино встретили продолжительными овациями. В среду звезды фильма Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби и сам режиссер пообщались с журналистами.
"Я женился полгода назад. Моя жена сидит перед вами. Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему — я просто ждал идеальную женщину", — поделился Тарантино произошедшими в его жизни изменениями. В марте этого года ему исполнилось 56 лет.
Фильм "Однажды... в Голливуде" рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда, в 1969 году. Главными героями становятся известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том году погибла от рук коммуны известного преступника Чарли Мэнсона.
Картину включили в конкурсную программу в последний момент - ждали, успеет ли режиссер завершить производство.
15 апреля, 08:54Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись