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РИА Новости

Захарова прокомментировала призыв Зеленского усилить антироссийские санкции

14:19
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ошибкой обращение нового президента Украины Владимира Зеленского к США с просьбой усилить санкции в отношении Москвы.
В понедельник состоялась инаугурация Зеленского. В ходе торжественного заседания Верховной рады он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента. После вступления в должность новый украинский лидер встретился с представителями Белого дома, которые приехали на церемонию инаугурации. В обращении к американским чиновникам Зеленский обвинил Москву в агрессии и призвал США ужесточить против нее санкции.
"Ограничительные меры не влияли и не влияют на принятие Россией решений. Причины неоднократно разъяснялись российским руководством. Обращение к США (если оно было) с просьбой о введении "дополнительных ограничительных мер" для разрешения ситуации с задержанными украинскими морякам - это ошибка. Большая ошибка", - написала Захарова в Facebook.
"Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут", - добавила она.
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Представитель МИД РФ отметила, что если от украинской стороны будут конкретные предложения, они будут рассмотрены, но пока никаких инициатив не поступало.
Захарова предположила, что так как новая украинская власть уже "приступила к публичной дипломатии", то сможет прокомментировать свое отношение к наличию на одном из задержанных Россией кораблей ВМС Украины инструкций по проведению скрытого прохода через Керченский пролив, а также высказаться на тему убийства россиянина Валерия Иванова в тюрьме Львова и изложить позицию о деле руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.
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Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля.
В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Ранее почти 50 политиков, журналистов, общественных деятелей и правозащитников в странах Латинской Америки также направили свои обращения украинским властям.
Представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева ранее рассказала РИА Новости, что российский доброволец Валерий Иванов скончался во львовской тюрьме от побоев охраны. Она добавила, что Иванов был в списках на обмен, который состоялся в декабре прошлого года, однако в последний момент украинские власти исключили его и еще нескольких граждан РФ из списков. МИД РФ отмечает, что характер травм Иванова - перелом четырех ребер и закрытая черепно-мозговая травма - дает основания говорить об умышленном убийстве. Тело Иванова передано РФ.
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