Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T14:04Z
https://ria.ru/20190522/1554800965.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155479/25/1554792507_0:22:1334:772_1036x0_80_0_0_5dde6245f1039c04efe065d49ff3ade4.jpg
РИА Новости

Зеленский получил около 30 петиций от украинцев

14:04
698
CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. К новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому поступило уже около 30 петиций. Их зарегистрировали на сайте главы государства.
Граждане просят присвоить звание Героя Украины Петру Порошенко "за томос, язык, ЕС, за армию, за сохранение целостности нашего государства". Эта петиция набрала 22 подписи из 25 тысяч необходимых.
Также украинцы требуют сократить численность депутатов Рады, поскольку 450 депутатов "является неоправданно завышенным количеством". За это проголосовали 170 человек.
Кроме того, Зеленского просят разблокировать доступ к "Вконтакте", "Одноклассникам", "Яндексу" и Mail.ru. Эта петиция по состоянию на среду набрала 111 подписей.
Петиция на сайте президента должна за 90 дней набрать как минимум 25 тысяч подписей граждан, чтобы ее рассмотрели.
Владимир Зеленский
12:36
В Раде зарегистрировали первый законопроект Зеленского
3133000
Обсудить 0
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать предложенный Зеленским законопроект о выборах
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала призыв Зеленского усилить антироссийские санкции
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко
В Киеве посетовали, что Украину обсуждают без ее участия
Лента
новостей
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Ляшко назвал Зеленского узурпатором
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко прокомментировала идею Зеленского о референдуме
Президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс в США
Трамп раскритиковал демократов за призывы начать процедуру импичмента
Певица Алсу
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
"Как в фильме ужасов": новая оптическая иллюзия напугала пользователей Сети
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед церемонией инаугурации в Киеве
"Народный фронт" потребовал от Зеленского внести кандидатуру премьера
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Владимир Зеленский
В Раде зарегистрировали первый законопроект Зеленского
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Севастополь, Изборск и Калуга во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в ВОВ
Самолеты ВВС США сопроводили российские Ту-95МС при полете у берегов Аляски
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил главу партии "Слуга народа" первым замглавы СБУ
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
РВСН начали получать ракетные комплексы "Авангард"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
14:59Власти Крыма обещают удивить туристов образцовым состоянием пляжей
14:59Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством
14:55Зеленский пожаловался на президентское кресло
14:53ОП Петербурга предложила Беглову принять участие в выборах губернатора
14:52Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы ИГ*
14:51Ученые случайно открыли самую необычную жертву тигровых акул
14:46"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Газни
14:45Государство обязано оказывать содействие профсоюзам, заявил Путин
Лента новостейМолния