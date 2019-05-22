Зеленский получил около 30 петиций от украинцев

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. К новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому поступило уже около 30 петиций. Их К новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому поступило уже около 30 петиций. Их зарегистрировали на сайте главы государства.

Граждане просят присвоить звание Героя Украины Петру Порошенко "за томос, язык, ЕС, за армию, за сохранение целостности нашего государства". Эта петиция набрала 22 подписи из 25 тысяч необходимых.

Также украинцы требуют сократить численность депутатов Рады, поскольку 450 депутатов "является неоправданно завышенным количеством". За это проголосовали 170 человек.

Кроме того, Зеленского просят разблокировать доступ к "Вконтакте", "Одноклассникам", "Яндексу" и Mail.ru. Эта петиция по состоянию на среду набрала 111 подписей.