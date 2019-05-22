Саакашвили поддержал первые назначения Зеленского на должности президента

ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили поддержал первые назначения президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой администрации президента, Сергея Трофимова - первым замглавы администрации, а заместителя министра иностранных дел Украины Елену Зеркаль - заместителем главы администрации. Позже указ о назначении Зеркаль исчез с сайта главы государства. По информации издания "Украинская правда", она отказалась от должности. Во вторник Богдан заявил, что Зеленский рассматривает на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) кандидатуру экс-министра финансов Александра Данилюка.

"Зеленский назначил самого эффективного представителя своей предвыборной команды главой АП (администрации президента - ред.)",- написал Саакашвили на своей странице в Facebook

По его словам, для нового президента эффективность его администрации имеет решающее значение, поэтому это "абсолютно правильный и логичный шаг".

"Мне также очень нравится, что он предложил должность Зеркаль, так же как Данилюк был бы очень эффективным главой РНБО", - пишет Саакашвили.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший на тот момент президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.