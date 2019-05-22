Патриарх Кирилл посетит Страсбург и встретится с руководством Совета Европы

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 25-27 мая посетит французский Страсбург, где освятит храм Всех святых и встретится с руководством Совета Европы, сообщил в среду РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков.

По его словам, великое освящение храма Всех Святых в Страсбурге состоится в воскресенье, 26 мая.

"Это долгожданное и радостное для прихожан Русской православной церкви во Франции событие, храм строился на протяжении долгих лет и его великое освящение станет новым этапом в жизни православной общины Франции. В рамках визита запланированы также встречи предстоятеля Русской церкви с представителями Римо-Католической церкви и с руководством Совета Европы", - сказал Волков.

В 2007 году Страсбург посещал патриарх Алексий II.

Ожидается, что в ходе визита патриарх Кирилл встретится с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом и постоянными представителями стран-членов СЕ, с комиссаром по правам человека СЕ Дуней Миятович, мэром Страсбурга Роланом Рисом, также он посетит концерт хора Киевских духовных школ.

"Готовимся к великому событию в жизни нашей общины", - написал в своем блоге в Facebook настоятель прихода Всех святых игумен Филипп (Рябых), анонсировавший освящение храма патриархом. Русский православный приход в Страсбурге появился в 2003 году. Храм Всех Святых здесь называют культурной достопримечательностью города, подобно русским православным церквям в Париже, Ницце и Каннах. Некоторые называют его "жемчужиной Страсбурга" или "белым лебедем Страсбурга".

Храм Всех Святых в Страсбурге

Первоначально приход Всех Святых получил небольшое помещение в центре города, а с апреля 2007 года община переехала в здание бывшего гаража. Однако вскоре и оно стало тесным для быстро растущего прихода. После визита в 2007 году патриарха Алексия в Страсбург начался долгий процесс выделения земельного участка под строительство православного храма в стиле традиционной русской архитектуры. Как отмечают в патриархии, с приходом на пост мэра Страсбурга Ролана Риса и его команды дело с выделением земли сдвинулось с мертвой точки.

Так, в январе 2011 года муниципальный совет города единогласно принял решение предоставить Русской церкви землю для строительства храма и культурно-приходского центра на берегу канала Марн (canal de la Marne au Rhin), впадающего в Рейн, в квартале Пятнадцатого Совета (Conseil des Quinze). В непосредственной близости от этого места располагаются городской парк "Оранжери" и европейские международные институты – Совет Европы, Европейский суд по правам человека и Европейский парламент. В декабре 2012 года городские власти выдали разрешение на строительство. Договор об аренде земли был подписан между приходом Всех Святых и мэрией Страсбурга на 99 лет с символической арендной платой в 15 евро в год.

В декабре 2013 года на месте будущего собора был отслужен молебен на начало строительных работ, а в сентябре 2014 года, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк совершил закладку первого камня в основание храма.

Автором проекта является российский архитектор Дмитрий Пшеничников, а исполнительным архитектором - француз Мишель Арнольд. Строительные работы велись местными предприятиями. Однако купола, кресты, шатер и апсида храма были изготовлены в России. Храм, выполненный в шатровом стиле, рассчитан на 300 человек. Его высота с крестом составляет 41 метр. Диаметр центрального купола составляет три метра, высота - 3,85 метра. Малое освящение храма было совершено епископом Корсунским Нестором 23 декабря 2018 года, и, начиная с этого дня, община совершает богослужения в новом храме.

Строительство духовно-культурного центра Русской православной церкви было завершено в 2017 году, 19 мая прошло торжественное открытие в присутствии мэра. В здании центра проходят занятия приходской школы для детей, расположены православная библиотека, конференц-зал, кабинеты для занятий и семинаров, трапезная, комнаты для персонала храма и центра. Все строительные работы - как храма, так и центра - велись за счет частных пожертвований. Те, кто делал именные пожертвования, вписаны в приходскую книгу памяти "Лепта" и о них совершается молитва. В книге насчитывается около тысячи имен.