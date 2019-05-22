Совфед одобрил пакет законов об амнистии капиталов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов о продлении "амнистии капитала".

В соответствии с документом, устанавливается третий этап "амнистии капитала" на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ в целях реализации поручения президента России.

Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов в банках, или "амнистия капитала", осуществлялось в РФ двумя этапами – с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Физические лица имели право предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службу России специальную декларацию, содержащую сведения об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в банках за пределами РФ.

При этом декларант и лицо, информация о котором содержалась в декларации, освобождались от уголовной, административной и налоговой ответственности, если правонарушения были связаны с приобретением имущества или контролируемыми иностранными компаниями, совершением валютных операций, открытием и зачислением денежных средств на счета.

Рассматриваемый закон устанавливает третий этап "амнистии капитала" на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Предусматриваются дополнительные условия для третьего этапа декларирования. Физическое лицо помимо сведений, ранее указанных в законе об "амнистии капитала", отражает в декларации сведения о государственной регистрации международных компаний при смене их юрисдикций в соответствии с законом "О международных компаниях".