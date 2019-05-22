Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T13:25Z
https://ria.ru/20190522/1554798966.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155478/75/1554787546_0:254:3190:2048_1036x0_80_0_0_1a8425308981a35e0ec5e1a35648d331.jpg
РИА Новости

Совфед одобрил пакет законов об амнистии капиталов

13:25
244
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Заседание Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов о продлении "амнистии капитала".
В соответствии с документом, устанавливается третий этап "амнистии капитала" на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ в целях реализации поручения президента России.
Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов в банках, или "амнистия капитала", осуществлялось в РФ двумя этапами – с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Физические лица имели право предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службу России специальную декларацию, содержащую сведения об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в банках за пределами РФ.
Рубли
4 мая, 03:30
Эксперт оценил интерес крупного бизнеса к амнистии капиталов
При этом декларант и лицо, информация о котором содержалась в декларации, освобождались от уголовной, административной и налоговой ответственности, если правонарушения были связаны с приобретением имущества или контролируемыми иностранными компаниями, совершением валютных операций, открытием и зачислением денежных средств на счета.
Рассматриваемый закон устанавливает третий этап "амнистии капитала" на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Предусматриваются дополнительные условия для третьего этапа декларирования. Физическое лицо помимо сведений, ранее указанных в законе об "амнистии капитала", отражает в декларации сведения о государственной регистрации международных компаний при смене их юрисдикций в соответствии с законом "О международных компаниях".
В декларации также должна быть указана информация о переводе денежных средств со счетов в банках, расположенных за пределами РФ, сведения о которых содержатся в декларации, на счета декларанта в кредитных организациях России. Для декларантов третьего этапа предусматривается такой же объем гарантий, как и для тех, кто воспользовался возможностью декларирования в первые два этапа.
Российские рубли
19 апреля, 16:22
Эксперт рассказал о растущем интересе бизнеса к амнистии капиталов
201022
Обсудить 0
Совет Федерации РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
В КЧР число занимающихся спортом за семь лет возросло до 40%
Темрезов: в КЧР число занимающихся спортом за семь лет возросло до 40%
РИА
Новости
Президент Грузии Михаил Саакашвили. 2008 год
Саакашвили поддержал первые назначения Зеленского на должности президента
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл посетит Страсбург и встретится с руководством Совета Европы
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
Лента
новостей
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед церемонией инаугурации в Киеве
"Народный фронт" потребовал от Зеленского внести кандидатуру премьера
Объем рынка 5G в РФ в 2024 году может составить до двух триллионов рублей
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко
В Киеве посетовали, что Украину обсуждают без ее участия
В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
Прохожие во время дождя на одной из улиц в Москве
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности в четверг из-за грозы
Сенаторы на итоговом заседании Совета Федерации РФ в рамках осенней сессии. 21 декабря 2018
Совфед одобрил закон о праве родственников пациентов посещать реанимацию
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена
Россияне назвали главные достоинства и недостатки ЕГЭ
Ульяна Супрун
В Госдуме прокомментировали призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Пассажиры, эвакуированные из тоннеля Солнцевской линии. 21 мая 2019
Расследованием ЧП на Солнцевской линии метро займется спецкомиссия
В Костромской области обнаружено тело второго из двух детей, пропавших в окрестностях поселка Лесобаза Мантуровского района. 22 мая 2019
Под Костромой нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
14:59Власти Крыма обещают удивить туристов образцовым состоянием пляжей
14:59Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством
14:55Зеленский пожаловался на президентское кресло
14:53ОП Петербурга предложила Беглову принять участие в выборах губернатора
14:52Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы ИГ*
14:51Ученые случайно открыли самую необычную жертву тигровых акул
14:46"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Газни
14:45Государство обязано оказывать содействие профсоюзам, заявил Путин
Лента новостейМолния