Россияне назвали главные достоинства и недостатки ЕГЭ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Главными достоинствами сдачи выпускных экзаменов в форме ЕГЭ россияне считают то, что после них не потребуется проходить вступительные испытания в вузы, а результаты можно подать сразу в несколько учебных заведений, тогда как зубрежку при подготовке и отсутствие творчества относят к серьезным недостаткам, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как следует из опубликованных материалов опроса, 54% респондентов согласны с тем, что ЕГЭ дает способным школьникам из разных регионов страны равные шансы на поступление в хорошие вузы. Среди тех, кто лично сдавал экзамены в такой форме, аналогичного мнения придерживаются 61% опрошенных. Противоположная точка зрения у 41% респондентов.

Позицию, что проверка ЕГЭ независимыми экспертами повышает объективность оценки, в сравнении с экзаменом в традиционной форме, разделяют 46% участников опроса, еще столько же ее не разделяют. Среди тех, кто сдавал ЕГЭ лично, о повышении качества оценки знаний высказались 62%.

К главным достоинствам ЕГЭ респонденты отнесли то, что не нужно сдавать экзамены в вузе (17%), результаты можно подать сразу в несколько вузов (13%), а также глубокую проверку знаний учащихся (12%), простоту и объективность экзамена (по 8%). Главными недостатками ЕГЭ опрошенные назвали зубрежку при подготовке и отсутствие творчества (21%), высокую психологическую нагрузку на школьников (11%), а также тестовую систему (10%).

Самостоятельную подготовку к ЕГЭ в рамках школьных занятий предпочли 44% опрошенных, с репетитором или на специализированных курсах - 42%. К дополнительной помощи школьных педагогов прибегала треть опрошенных (31%), еще 27% использовали материалы открытого банка заданий ЕГЭ и других бесплатных интернет-ресурсов.

Строгий контроль за проведением выпускных экзаменов с установкой камер видеонаблюдения и запретом на использование мобильных устройств, поддержали 57% участников опроса, против него высказались 34%.