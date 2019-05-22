"Народный фронт" потребовал от Зеленского внести кандидатуру премьера

КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Фракция "Народный фронт" требует от президента Украины Владимира Зеленского немедленно внести на рассмотрение парламента кандидатуру на должность премьера, заявил в среду глава фракции Максим Бурбак.

Согласно конституции Украины, главы Минобороны, МИД, Службы безопасности страны и генпрокурор назначаются Верховной радой по представлению президента. Другие члены кабмина назначаются Радой по представлению премьера. Премьер Украины назначается и увольняется Верховной радой. Кандидатуру на должность премьера Рада утверждает по представлению президента, которое им вносится по предложению коалиции депутатских фракций парламента.

"Требуем от президента Владимира Зеленского немедленно внести на рассмотрение парламента кандидатуру на должность премьер-министра Украины и предложения относительно членов правительства", - заявил Бурбак в ходе заседания парламента, которое транслировалось онлайн.

По его словам, кабмин и Верховная рада находятся в подвешенном состоянии, в стране наблюдается дестабилизации органов власти. Бурбак полагает, что любое затягивание назначения правительства недопустимо.