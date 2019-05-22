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РИА Новости

"Народный фронт" потребовал от Зеленского внести кандидатуру премьера

13:19
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© AP Photo / Efrem LukatskyИзбранный президент Украины Владимир Зеленский перед церемонией инаугурации в Киеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед церемонией инаугурации в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед церемонией инаугурации в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Фракция "Народный фронт" требует от президента Украины Владимира Зеленского немедленно внести на рассмотрение парламента кандидатуру на должность премьера, заявил в среду глава фракции Максим Бурбак.
Согласно конституции Украины, главы Минобороны, МИД, Службы безопасности страны и генпрокурор назначаются Верховной радой по представлению президента. Другие члены кабмина назначаются Радой по представлению премьера. Премьер Украины назначается и увольняется Верховной радой. Кандидатуру на должность премьера Рада утверждает по представлению президента, которое им вносится по предложению коалиции депутатских фракций парламента.
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"Требуем от президента Владимира Зеленского немедленно внести на рассмотрение парламента кандидатуру на должность премьер-министра Украины и предложения относительно членов правительства", - заявил Бурбак в ходе заседания парламента, которое транслировалось онлайн.
По его словам, кабмин и Верховная рада находятся в подвешенном состоянии, в стране наблюдается дестабилизации органов власти. Бурбак полагает, что любое затягивание назначения правительства недопустимо.
Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке. Согласно закону, заявление об отставке должно быть рассмотрено Верховной радой в течение десяти дней после поступления. Отставку премьера принимает Рада, что влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство, чью отставку принял парламент, продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.
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