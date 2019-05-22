Крым становится популярным у иностранных туристов, в том числе из США

Береговая скала рядом с замком "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Крым становится востребованным у иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму региона Алексей Черняк.

"Среди лидеров - иностранные туристы с Украины, Белоруссии, Казахстана, Турции. Из европейских стран – Германия, Греция, Болгария. Кроме того, также в Крыму отдыхали граждане из США на майских праздниках", - сказал Черняк журналистам.

По его словам, с начала года в Крыму из стран ЕС и США отдохнуло около четырех тысяч человек.

"Это те люди, которые приехали в Крым и при регистрации поставили слово "туризм, лечение, отдых", - подчеркнул Черняк.

По его словам, жители из стран ЕС и США также оформляют согласно российскому законодательству необходимые документы для оформления вида на жительства и разрешения на временное проживание в Крыму.