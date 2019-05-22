Крым становится популярным у иностранных туристов, в том числе из США

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Крым становится востребованным у иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму региона Алексей Черняк.
"Среди лидеров - иностранные туристы с Украины, Белоруссии, Казахстана, Турции. Из европейских стран – Германия, Греция, Болгария. Кроме того, также в Крыму отдыхали граждане из США на майских праздниках", - сказал Черняк журналистам.
По его словам, с начала года в Крыму из стран ЕС и США отдохнуло около четырех тысяч человек.
"Это те люди, которые приехали в Крым и при регистрации поставили слово "туризм, лечение, отдых", - подчеркнул Черняк.
По его словам, жители из стран ЕС и США также оформляют согласно российскому законодательству необходимые документы для оформления вида на жительства и разрешения на временное проживание в Крыму.
"Многие из них приезжают в Крым для ведения бизнеса. Это показатель того, что в Крыму не просто безопасно отдыхать, но также жить и работать. Люди сюда переводят бизнес, открывают его, приезжают жить сами", - подчеркнул Черняк.