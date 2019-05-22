Большинство украинцев ждут радикальных изменений в стране, показал опрос

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Около 87% жителей Украины ждут, что в стране произойдут радикальные изменения, об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в среду.

"Продолжает расти запрос на радикальные изменения в стране (87%). Лишь 5% выступают за стабилизацию ситуации, 6% - за возвращение в прошлое", - говорится в тексте опроса на сайте "Рейтинга".

В тексте опроса отмечается, что за изменения выступает абсолютное большинство представителей всех возрастных, региональных и электоральных групп.

Опрос проводился с 16 по 21 мая 2019 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.