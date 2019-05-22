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РИА Новости

Большинство украинцев ждут радикальных изменений в стране, показал опрос

13:07
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Около 87% жителей Украины ждут, что в стране произойдут радикальные изменения, об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в среду.
"Продолжает расти запрос на радикальные изменения в стране (87%). Лишь 5% выступают за стабилизацию ситуации, 6% - за возвращение в прошлое", - говорится в тексте опроса на сайте "Рейтинга".
В тексте опроса отмечается, что за изменения выступает абсолютное большинство представителей всех возрастных, региональных и электоральных групп.
Опрос проводился с 16 по 21 мая 2019 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Ранее "Рейтинг" опубликовал данные опроса, согласно которым каждый второй житель Украины ожидал улучшения ситуации в стране в ближайшие месяцы, а каждый пятый ждал ухудшения.
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