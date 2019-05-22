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РИА Новости

Более 70% украинцев поддерживают досрочные выборы в Раду, показал опрос

12:46
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Более 70% граждан Украины поддерживают роспуск парламента и проведение досрочных выборов, следует из данных опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованных в среду.
Очередные выборы в Верховную раду планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
"Более 70% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов в Верховную раду. Самый высокий уровень поддержки - на юге и востоке (более 80%). Наряду с этим в других макрорегионах за роспуск Рады не менее 60% опрошенных", - говорится в тексте опроса, опубликованного на сайте "Рейтинга".
Сейчас в украинском парламенте "Блок Петра Порошенко" имеет самую большую фракцию, а партия Зеленского "Слуга народа" появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами. При этом, согласно украинской конституции, большинство кадровых решений президент обязан согласовывать с Радой.
Опрос проводился с 16 по 21 мая на всей территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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