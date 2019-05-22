Более 70% украинцев поддерживают досрочные выборы в Раду, показал опрос

"Более 70% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов в Верховную раду. Самый высокий уровень поддержки - на юге и востоке (более 80%). Наряду с этим в других макрорегионах за роспуск Рады не менее 60% опрошенных", - говорится в тексте опроса, опубликованного на сайте "Рейтинга".