В Раде зарегистрировали первый законопроект Зеленского

КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Первый законопроект президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирован в среду в Верховной раде, сообщается на сайте парламента.

В среду в Раде под номером 10317 зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса". Субъектом законодательной инициативы значится президент Украины.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект разработан с целью обеспечения организации подготовки и проведения выборов в Украине, а именно осуществления закупок товаров и услуг для таких нужд. В частности, он предполагает, что во время рассмотрения в судах жалоб на процесс публичных закупок товаров и услуг, необходимых для проведения выборов, в том числе избирательных бюллетеней, закупки не прекращаются.

"Учитывая скоротечность избирательного процесса и краткосрочность работы окружных избирательных комиссий, закупку таких товаров и услуг необходимо осуществлять безотлагательно, поскольку сроки их изготовления и поставки достаточно длительные, что делает невозможным реализацию избирательными комиссиями долгосрочных процедур закупок в порядке, установленном законом Украины "О публичных закупках", - говорится в пояснительной записке.