Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T12:12Z
https://ria.ru/20190522/1554794105.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154244/05/1542440595_0:0:3584:2016_1036x0_80_0_0_0ac52b9697e0247f5799a6d1f0c98ab1.jpg
РИА Новости

Кибератаки в мире происходят каждые 14 секунд, сообщили в Сбербанке

12:11
287
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Кибератаки по всему миру в этом году происходят каждые 14 секунд, одним из главных вызовов года также станут утечки данных корпораций в результате целевых атак на их сотрудников, сообщает Сбербанк со ссылкой на данные международных экспертов по кибербезопасности.
"Международными экспертами по кибербезопасности подсчитано, что в 2019 году в мире кибератаки происходят каждые 14 секунд. В этом году в мире также продолжится рост количества случаев мошенничества с использованием технологий социальной инженерии - по итогам 2018 года специалистами Сбербанка уже отмечен рост этого вида преступлений на 6%. В 2019 году одним из главных вызовов также станут утечки данных корпораций в результате целевых атак на их сотрудников", - отмечает банк.
С увеличением числа кибератак возрастает и причиняемый ими ущерб: если в прошлом году убытки компаний различных секторов экономики составили 1,5 триллиона долларов, то в 2019 году, по прогнозу Сбербанка, они достигнут уже 2,5 триллиона долларов. К 2022 году, по прогнозу Всемирного экономического форума, сумма планетарного ущерба от кибератак может вырасти до 8 триллионов долларов, указывают в Сбербанке.
"Одной из причин ускоренного роста киберпреступности, по мнению специалистов, являются технологические тренды. К 2022 году к интернету будет подключен один триллион устройств. К 2023 году у 80% людей появится аватар в цифровом мире. При этом более 50% интернет-трафика домохозяйств в 2024 году будут потреблять "умные" устройства и бытовая техника", - прогнозируют специалисты.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
17 мая, 13:08
ЕС утвердил механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки
Международное сообщество 20–21 июня в Москве на втором Международном конгрессе по кибербезопасности (International Cybersecurity Congress) обсудит глобальные инициативы и основные принципы эффективного взаимодействия в этой сфере.
Мероприятие объединит под своей эгидой ряд отраслевых форумов, собрав представителей российских и зарубежных государственных учреждений, международных организаций и транснациональных компаний, а также независимых экспертов и исследователей. Форум пройдет при поддержке Сбербанка, оператором мероприятия выступает Росконгресс.
010001
Обсудить 0
Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
Рекомендуем
Россия продолжит поставки гуманитарной помощи КНДР на фоне засухи в стране
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Государство обязано оказывать содействие профсоюзам, заявил Путин
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать предложенный Зеленским законопроект о выборах
Власти Индонезии временно ограничили доступ к соцсетям
Лента
новостей
Эксперты ООН в Сирии
Рябков прокомментировал заявления по химоружию в Сирии
Чудесное спасение: подросток спас малышку, упавшую в дренажный колодец
Чудесное спасение: подросток спас малышку, упавшую в дренажный колодец
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров надеется, что участие Индии и Пакистана в ШОС пойдет на пользу всем
Механизм омоложения
Российские генетики доказали, что "программа старения" существует
Флаг на здании Центрального банка РФ
Центробанк хочет ввести ответственность за использование имитаций банкнот
Власти Калининграда намерены убрать "интим-автобус" из центра города
Газовое месторождение во Львовской области Украины
МВФ больше не требует от Украины поднять цену на газ, заявили в Киеве
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В Крыму заявили, что у россиян нет проблем с работой карт Visa и Mastercard
"Как в фильме ужасов": новая оптическая иллюзия напугала пользователей Сети
Задержание участников международного наркосиндиката
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Севастополь, Изборск и Калуга во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в ВОВ
Самолеты ВВС США сопроводили российские Ту-95МС при полете у берегов Аляски
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
Лента новостейМолния