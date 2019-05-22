В Кремле напомнили Киеву, что на Украине идет гражданская война

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На Украине идет гражданская война, а не война с Россией, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать заявление нового главы администрации президента Украины о возможном вынесении результатов "мирных переговоров с Россией" на референдум.
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"Что значит мирные переговоры? Тут надо сначала ответить на этот вопрос. Понимаете, между Россией и Украиной нет никаких вооруженных конфликтов. На Украине гражданская война, вот в чем дело. Поэтому здесь, безусловно, еще мы ожидаем, конечно, прояснения, так чтобы понять все-таки, о чем идет речь", - сказал Песков.