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РИА Новости

В Кремле напомнили Киеву, что на Украине идет гражданская война

11:50
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На Украине идет гражданская война, а не война с Россией, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать заявление нового главы администрации президента Украины о возможном вынесении результатов "мирных переговоров с Россией" на референдум.
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Ситуация на УкраинеДмитрий ПесковВ мире
Популярные комментарии
Укры с нами в компьютерных играх наверно воюют )))
22 мая, 11:53
товарищ Сухов
1360005
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