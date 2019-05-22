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РИА Новости

Возможность для встречи Путина и Трампа есть, заявил Рябков

11:43
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Возможность для встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа все же есть, и разговор, видимо, будет, заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не получали никаких конкретных предложений от американской стороны относительно того, в каком формате, когда именно такая встреча могла бы состояться", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, появилась ли ясность по поводу возможности встречи лидеров России и США в японской Осаке.
"Но, как об этом говорил и наш президент, возможность есть, и, видимо разговор так или иначе состоится. Но в очередной раз повторяю, что инициатива, проявленная американской стороной, пока не конкретизирована", - добавил замглавы МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
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