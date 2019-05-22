Возможность для встречи Путина и Трампа есть, заявил Рябков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Возможность для встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа все же есть, и разговор, видимо, будет, заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не получали никаких конкретных предложений от американской стороны относительно того, в каком формате, когда именно такая встреча могла бы состояться", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, появилась ли ясность по поводу возможности встречи лидеров России и США в японской Осаке.