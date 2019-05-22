Под Владимиром второй день ищут сбежавшего из колонии заключенного

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции и УФСИН второй день ищут сбежавшего из колонии-поселения во Владимире осужденного; мужчина отбывал наказание в том числе за убийство и разбой, но характеризовался положительно, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы УФСИН по региону Сергей Логинов.

Согласно официальному сообщению УФСИН, исчезновение осужденного на участке-колонии поселения при ИК-3 города Владимира заметили утром во вторник. Мужчина 1981 года рождения был осужден на 17 с половиной лет лишения свободы.

© Фото : УФСИН России по Владимирской области Осужденный 1981 года рождения, пропавший на участке-колонии поселения при ИК-3 г.Владимира © Фото : УФСИН России по Владимирской области Осужденный 1981 года рождения, пропавший на участке-колонии поселения при ИК-3 г.Владимира

"Он был осужден в 2005 году за ряд преступлений, в том числе за убийство и разбой. Сначала отбывал наказание в колонии строгого режима, но характеризовался положительно, и в 2018 году решением суда был переведен в колонию-поселение", - рассказал Логинов.

Он отметил, что замечаний к поведению осужденного не было, также в его семье не возникали экстренные ситуации, что могло бы его спровоцировать на побег.

"Что его сподвигло, неизвестно. Но, честно говоря, когда лето начинается - это испытание свободой. Человек сидит не за решеткой, он под надзором, но без охраны, он спокойно передвигается по территории, может даже сходить в магазин, пользоваться наличными деньгами, …ему хочется на свободу, и в таких условиях уклониться от маршрута, куда-то уйти – есть такая возможность", - пояснил собеседник.

На данный момент, по словам Логинова, беглец не найден.