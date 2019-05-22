В СФ призвали ОБСЕ приложить усилия по защите прав журналистов на Украине

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ направила письмо представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой предпринять усилия по защите прав журналистов на Украине, сообщил глава комиссии Алексей Пушков на заседании палаты в среду.

Данный запрос был направлен в ОБСЕ по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Мы отправили письмо специальному представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру относительно нарушения прав журналистов на Украине по четырем позициям: требование разобраться и предъявить необходимые запросы правительству Украины в связи с делом Кирилла Вышинского, недопущение зарубежных журналистов на территорию Украины, практика выдворения журналистов с территории Украины, требование приложить все усилия для мобилизации стран-членов ОБСЕ с целью закрытия сайта "Миротворец", - сказал Пушков.

По его словам, сенаторы хотели бы личной встречи с представителем ОБСЕ.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил РИА Новости, что досудебное содержание под стражей Вышинского спустя год после его ареста вызывает серьезное беспокойство. По его словам, ни один журналист не должен сидеть в тюрьме за его деятельность или особые взгляды, даже во время конфликта.

Обеспокоенность судьбой Вышинского выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны - члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Вышинский был номинирован на Всемирную премию ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати.