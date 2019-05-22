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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В СФ призвали ОБСЕ приложить усилия по защите прав журналистов на Украине

11:31
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Заседание Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ направила письмо представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой предпринять усилия по защите прав журналистов на Украине, сообщил глава комиссии Алексей Пушков на заседании палаты в среду.
Данный запрос был направлен в ОБСЕ по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
"Мы отправили письмо специальному представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру относительно нарушения прав журналистов на Украине по четырем позициям: требование разобраться и предъявить необходимые запросы правительству Украины в связи с делом Кирилла Вышинского, недопущение зарубежных журналистов на территорию Украины, практика выдворения журналистов с территории Украины, требование приложить все усилия для мобилизации стран-членов ОБСЕ с целью закрытия сайта "Миротворец", - сказал Пушков.
По его словам, сенаторы хотели бы личной встречи с представителем ОБСЕ.
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил РИА Новости, что досудебное содержание под стражей Вышинского спустя год после его ареста вызывает серьезное беспокойство. По его словам, ни один журналист не должен сидеть в тюрьме за его деятельность или особые взгляды, даже во время конфликта.
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Обеспокоенность судьбой Вышинского выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны - члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Вышинский был номинирован на Всемирную премию ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати.
В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Ранее почти 50 политиков, журналистов, общественных деятелей и правозащитников в странах Латинской Америки также направили свои обращения украинским властям.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийОБСЕСовет Федерации РФРоссияУкраинаВ мире
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