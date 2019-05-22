В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Речь идет о Шерали Табарове, руководителе одного из подразделений международного преступного сообщества. Его участники организовали канал поставок героина из Афганистана в Таджикистан, а затем транзитом через страны Средней Азии в Россию.

По словам Волк, наркотики сбывали через разветвленную сеть в регионах.

Еще в 2017 году Московский областной суд приговорил Табарова к пожизненному сроку. Верховный суд оставил этот приговор без изменений, и он вступил в силу. Еще 14 руководителей и участников банды получили от шести до 23 лет.

На счету Табарова и его подельников 20 особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъяли более 696 килограммов героина.

Как подчеркивали силовики, беспрецедентная тяжесть запрошенного наказания связана не только с колоссальными объемами поставок героина, но и непосредственно с личностью организатора.

Продавец смерти

Табарова, которого подельники называли Шер, уже судили за торговлю наркотиками. В 2003 году Пензенский райсуд Ульяновской области приговорил его к десяти годам лишения свободы. Позднее по запросу Таджикистана его экстрадировали на родину.

Как отмечали в прокуратуре, после освобождения Табаров часто приезжал в Россию по поддельному паспорту и стал одним из лидеров преступного сообщества по контрабанде героина из Афганистана и Таджикистана.

Члены банды перегоняли в Россию грузовые фуры с алычой и дынями, а в поддоны, коробки с фруктами и бортовые доски прятали героин. Чтобы минимизировать риски, машины шли через территории стран ЕврАзЭС, а логистикой и координацией сбыта героина как раз и руководил Табаров.

Ужесточение наказаний

В последнее время существенно увеличились сроки, которые обвинители запрашивают для наркоторговцев. Так, пожизненный приговор Табарову стал прецедентом не только для современной России, но и для советского периода.