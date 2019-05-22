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РИА Новости

В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

11:24
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© Фото : МВД РоссииЗадержание участников международного наркосиндиката
Задержание участников международного наркосиндиката
© Фото : МВД России
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Речь идет о Шерали Табарове, руководителе одного из подразделений международного преступного сообщества. Его участники организовали канал поставок героина из Афганистана в Таджикистан, а затем транзитом через страны Средней Азии в Россию.
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По словам Волк, наркотики сбывали через разветвленную сеть в регионах.
Еще в 2017 году Московский областной суд приговорил Табарова к пожизненному сроку. Верховный суд оставил этот приговор без изменений, и он вступил в силу. Еще 14 руководителей и участников банды получили от шести до 23 лет.
На счету Табарова и его подельников 20 особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъяли более 696 килограммов героина.
Как подчеркивали силовики, беспрецедентная тяжесть запрошенного наказания связана не только с колоссальными объемами поставок героина, но и непосредственно с личностью организатора.
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Продавец смерти

Табарова, которого подельники называли Шер, уже судили за торговлю наркотиками. В 2003 году Пензенский райсуд Ульяновской области приговорил его к десяти годам лишения свободы. Позднее по запросу Таджикистана его экстрадировали на родину.
Как отмечали в прокуратуре, после освобождения Табаров часто приезжал в Россию по поддельному паспорту и стал одним из лидеров преступного сообщества по контрабанде героина из Афганистана и Таджикистана.
Члены банды перегоняли в Россию грузовые фуры с алычой и дынями, а в поддоны, коробки с фруктами и бортовые доски прятали героин. Чтобы минимизировать риски, машины шли через территории стран ЕврАзЭС, а логистикой и координацией сбыта героина как раз и руководил Табаров.

Ужесточение наказаний

В последнее время существенно увеличились сроки, которые обвинители запрашивают для наркоторговцев. Так, пожизненный приговор Табарову стал прецедентом не только для современной России, но и для советского периода.
В СССР, несмотря на внушительный список "расстрельных" статей, за наркоторговлю наказывали относительно мягко. Например, в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР от 1960 года по статье 224 "Изготовление или сбыт наркотических веществ" могли приговорить максимум к 15 годам колонии или вообще к исправительным работам.
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МВД РФПроисшествия
Популярные комментарии
Думаю если провести референдум, отправить ли его в шахту уголь, соль добывать или просеки до деревень вырубать, 99% проголосовало бы ЗА, а так за счёт налогов тех кого он травил наркоторой будет жить, кушать, спать на матраце, охранять, кино показывать будут. А если денег много то и крабы и шашлыки будет кушать.
22 мая, 11:31
МгМой господин осмелюсь доложить что,
4230004
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