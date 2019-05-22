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РИА Новости

Российские вузы разрабатывают программы обучения для вьетнамцев

11:23
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ведущие российские вузы разрабатывают программы обучения для вьетнамцев по цифровым специальностям, заявил в ходе выступления на российско-вьетнамском деловом форуме вице-премьер РФ Максим Акимов.
Он отметил, что у России сейчас есть возможность готовить вьетнамские кадры.
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"В России есть возможность готовить вьетнамские кадры, поэтому в настоящее время ведущие российские вузы разрабатывают пакет образовательных программ по обучению вьетнамских студентов специальностям в сфере информационно-коммуникационных технологий", - сказал он.
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