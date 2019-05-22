МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ведущие российские вузы разрабатывают программы обучения для вьетнамцев по цифровым специальностям, заявил в ходе выступления на российско-вьетнамском деловом форуме вице-премьер РФ Максим Акимов.

Он отметил, что у России сейчас есть возможность готовить вьетнамские кадры.