МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ведущие российские вузы разрабатывают программы обучения для вьетнамцев по цифровым специальностям, заявил в ходе выступления на российско-вьетнамском деловом форуме вице-премьер РФ Максим Акимов.
Он отметил, что у России сейчас есть возможность готовить вьетнамские кадры.
"В России есть возможность готовить вьетнамские кадры, поэтому в настоящее время ведущие российские вузы разрабатывают пакет образовательных программ по обучению вьетнамских студентов специальностям в сфере информационно-коммуникационных технологий", - сказал он.