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РИА Новости

В Госдуме оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

11:05
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВиктор Водолацкий
Виктор Водолацкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Идея провести референдум по переговорам Украины с Россией демонстрирует желание украинского лидера Владимира Зеленского спрятаться за спину народа, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией, заявил ранее глава его администрации Андрей Богдан.
"Дело в спасении собственного имиджа и желании усидеть на двух стульях: быть родным и близким западным кураторам, которые подталкивают его (Зеленского - ред.) к сохранению курса Порошенко (бывшего украинского президента Петра Порошенко - ред.), а это курс в никуда… Поэтому его предложение (означает - ред.) спрятаться за спину народа, чтобы потом он мог апеллировать ко всем международным институтам, Госдепу (США) и своим европейским кураторам: народ так решил, не я", - заявил РИА Новости Водолацкий.
При этом он полагает, что если на референдум будет вынесен вопрос о восстановлении дипломатических, экономических, социальных связей между Россией и Украиной, то украинцы проголосуют "за".
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"Вторым можно поставить вопрос об отмене всех антинародных законов Порошенко, за что тоже люди проголосуют. Поэтому Зеленскому сегодня референдум нужен как воздух, и, скорее всего, его команда будет стремиться к этому", - считает депутат.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что Зеленский "обещает золотые горы", пока к нему еще есть доверие. "Зеленский кует железо, пока горячо. Пока у народа ещё есть доверие к новому президенту, пока люди ещё не распознали, что это Порошенко-2.0, нужно срочно обещать золотые горы и показывать себя слугой народа. Хотите переговоры с Россией - референдум, хотите русский язык - референдум, хотите улучшений жизни - референдум... Прямо угадывает желания граждан. Но ведь важен не референдум, а правильный подсчет голосов и мнение Запада", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению политика, если на Западе выскажутся за улучшение отношений с Москвой, значит и люди на Украине "проголосуют" как надо, при этом стоит ожидать обратного итога голосования, если западные партнеры "скажут усилить противостояние". "Так что, как говорил главный герой "Слуги народа": "Лица меняются, а направление прежнее", - заключил он.
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