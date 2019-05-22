В Госдуме оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Идея провести референдум по переговорам Украины с Россией демонстрирует желание украинского лидера Владимира Зеленского спрятаться за спину народа, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией, заявил ранее глава его администрации Андрей Богдан.

"Дело в спасении собственного имиджа и желании усидеть на двух стульях: быть родным и близким западным кураторам, которые подталкивают его (Зеленского - ред.) к сохранению курса Порошенко (бывшего украинского президента Петра Порошенко - ред.), а это курс в никуда… Поэтому его предложение (означает - ред.) спрятаться за спину народа, чтобы потом он мог апеллировать ко всем международным институтам, Госдепу (США) и своим европейским кураторам: народ так решил, не я", - заявил РИА Новости Водолацкий.

При этом он полагает, что если на референдум будет вынесен вопрос о восстановлении дипломатических, экономических, социальных связей между Россией и Украиной, то украинцы проголосуют "за".

"Вторым можно поставить вопрос об отмене всех антинародных законов Порошенко, за что тоже люди проголосуют. Поэтому Зеленскому сегодня референдум нужен как воздух, и, скорее всего, его команда будет стремиться к этому", - считает депутат.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что Зеленский "обещает золотые горы", пока к нему еще есть доверие. "Зеленский кует железо, пока горячо. Пока у народа ещё есть доверие к новому президенту, пока люди ещё не распознали, что это Порошенко-2.0, нужно срочно обещать золотые горы и показывать себя слугой народа. Хотите переговоры с Россией - референдум, хотите русский язык - референдум, хотите улучшений жизни - референдум... Прямо угадывает желания граждан. Но ведь важен не референдум, а правильный подсчет голосов и мнение Запада", - сказал Бальбек РИА Новости.