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РИА Новости

Ту-134 совершил последний полет

10:56
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Ту-134Б-3, бортовой номер RA-65693, авиакомпании "Алроса" в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске. 22 мая 2019
Самолет Ту-134Б-3, бортовой номер RA-65693, авиакомпании Алроса в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске. 22 мая 2019
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Ту-134Б-3, бортовой номер RA-65693, авиакомпании "Алроса" в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске. 22 мая 2019
НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Последний эксплуатировавшийся в России пассажирский самолет Ту-134 в среду прилетел из Мирного (Якутия) в Новосибирск, где останется навсегда в качестве экспоната музея авиации.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Толмачево", рейс Ту-134 авиакомпании "Алроса" прибыл из Мирного в Новосибирск в 12.20 (08.20 мск).
В минувший вторник Ту-134 совершил последний пассажирский рейс из Иркутска в Мирный. Самолет принадлежит Мирнинскому авиационному предприятию авиакомпании "Алроса".
Известно, что воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет. Авиакомпания "Алроса" сообщала, что Ту-134Б, бортовой номер RA-65693, из Мирного в Новосибирск прибудет без пассажиров. Самолет будет передан в Музей истории авиации аэропорта "Толмачево", где присоединится к ранее выведенному из эксплуатации Ту-154М RA-85684, известному как "Ижма".
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