Ту-134 совершил последний полет

НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Последний эксплуатировавшийся в России пассажирский самолет Ту-134 в среду прилетел из Мирного (Якутия) в Новосибирск, где останется навсегда в качестве экспоната музея авиации.

Известно, что воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет. Авиакомпания "Алроса" сообщала, что Ту-134Б, бортовой номер RA-65693, из Мирного в Новосибирск прибудет без пассажиров. Самолет будет передан в Музей истории авиации аэропорта "Толмачево", где присоединится к ранее выведенному из эксплуатации Ту-154М RA-85684, известному как "Ижма".