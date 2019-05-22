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РИА Новости

В МВФ опровергли досрочное прекращение работы миссии на Украине

10:46
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КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Украинское представительство Международного валютного фонда опровергло информацию СМИ о том, что миссия возвращается в Вашингон.
Она продолжает работу в Киеве по ранее запланированному двухнедельному графику, цитирует сообщение пресс-службы украинского представительства фонда агентство УНИАН.
Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщило, что миссия МВФ сокращает график работы в Киеве и возвращается в Вашингтон из-за решения о роспуске парламента, она не будет пересматривать программу сотрудничества.
В понедельник состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Он с трибуны Рады объявил о роспуске парламента. На следующий день президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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