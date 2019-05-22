В МВФ опровергли досрочное прекращение работы миссии на Украине

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Украинское представительство Международного валютного фонда опровергло информацию СМИ о том, что миссия возвращается в Вашингон.

УНИАН . Она продолжает работу в Киеве по ранее запланированному двухнедельному графику, цитирует сообщение пресс-службы украинского представительства фонда агентство

Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщило, что миссия МВФ сокращает график работы в Киеве и возвращается в Вашингтон из-за решения о роспуске парламента, она не будет пересматривать программу сотрудничества.